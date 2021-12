Dnes v čele města stojí od roku 2018 Daniel Mašlár.

Lidé v současnosti stále více objevují při cestování Česko. Čím je můžou zaujmout Hranice a jejich okolí?

Okolí našeho města může zaujmout především krásnou přírodou. Vzhledem k blízkosti státní hranice bylo nemalé území města celých 40 let za ploty hlídanými vojáky. Přírodě to ovšem nevadilo a je zde téměř nedotčená, díky čemuž lze v našich potocích spatřit například kriticky ohroženou perlorodku říční. Pohraničníci vytvořili poměrně hustou síť cest, které nyní slouží jako zajímavé turistické a cykloturistické trasy. Milovníci historie jistě ocení evangelický kostel sv. Martina ze 14. století s dochovanými 150 let starými varhanami, historické pomníky a smírčí kříže. Ubytovat se turisté mohou v nově vybudovaném zařízení v sokolovně.

Jak se vaše obec v posledních letech změnila?

Dle reakcí od turistů zvenčí, kteří sem jezdí pravidelně, se město v dobrém smyslu mění každým rokem. A to nás moc těší. V posledních letech bylo zrekonstruováno Masarykovo náměstí, které nyní spolu s evangelickým kostelem vytváří poutavou dominantu. V minulosti bylo zrekonstruováno rovněž Kostelní náměstí a parky.

Co máte ještě v plánu?

Plánů a práce je mnoho. Po vydražení opuštěných budov v centru města je hlavním projektem vybudování knihovny, infocentra a kavárny na Masarykově náměstí.

Jaký máte vztah k Hranicím?

Jsem místní rodák. Poté co jsem odešel „na zkušenou“ studovat do Plzně a poté do Prahy, kde jsem i nějakou dobu pracoval, mě to stále táhlo domů. Naštěstí mě v mých výmyslech maximálně podporuje má žena. Jsem hrdým patriotem a jsem moc rád, že se zde mohu realizovat. Jakékoliv kladné ohlasy na práci mou a lidí okolo mě jsou neskutečně naplňující a motivující.

Jak přišly Hranice ke svému jménu

Město bylo historicky Rossbach, což znamená Koňský potok. Kůň pijící z potoka je i v městském znaku a odkazuje na vznik města coby křižovatky obchodních cest, kde formani napájeli své koně a nechávali je odpočinout. Název Hranice vznikl po válce ve vlně přejmenovávání měst v pohraničí. Podle místních bylo důvodem to, že město se rozkládá blízko hranic.