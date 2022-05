A také po dvaceti letech předával generální ředitel lázeňského holdingu Spa & Wellness Nature Resorts, sdružující Lázně Luhačovice a Léčebné lázně Jáchymov, Eduard Bláha svou funkci Evě Zachariášové.

Podle jeho slov bylo načase udělat tento krok a je rád, že firmu předává člověku se zkušenostmi a současně i s jeho školou. „Předat pomyslné žezlo jsem chtěl už dříve, ale bylo zapotřebí opravdu promyslet, komu. Jsem rád, že to vyšlo na zahájení lázeňské sezóny, protože mám příležitost si to slavnostně prožít,“ sděluje s tím, že i když jsou nyní lázně v kondici, tak potřebují v této ekonomicky nelehké době péči a velkou pozornost k detailu. „Podpora podniku byla důležitá v covidových letech, protože výpadek tržeb byl obrovský, jednalo se o stovky milionů korun. Šli jsme o přibližně 40 procent dolů ve výnosech. Propadli jsme se do obrovské ztráty. Pomoc jsem vyjednával já, a to hlavně na ministerstvu zdravotnictví jako šéf svazu. Díky tomu firma ani v těžkých letech neměla ztrátu. Teď to bude velmi těžký rok, protože se cizinci ještě zdaleka nevrátili,“ říká Bláha, který stále zůstává spolumajitelem a předsedou představenstva, následně by byl rád například členem dozorčí rady nebo i mentorem. „Je to firma, se kterou jsem prošel vzlety i pády. Do lázní jsem přišel v divokých devadesátkách, kdy byly vytunelovány firmou Médeia Bohemia. Na mě byl velký úklid. Byly tady stamilionové dluhy a řešil jsem i řadu trestních oznámení a dával jsem vše do pořádku,“ vzpomíná. „Při dosažení padesátky už mi bylo jasné, že bych měl zvolnit. Bylo důležité si uvědomit, že je potřeba se naučit i odpočívat a věnovat se především rodině. Proto jsem si přál udělat takový model, abych se Jáchymovu příliš nevzdálil, ale zároveň, abych se podílel na jeho rozvoji, ale už ne z horké židle,“ bilancuje.

K nové ředitelce Evě Zachariášové má velkou důvěru. „Je to člověk, který je ve firmě podruhé. Poprvé nastoupila před mnoha lety do obchodního oddělení. Do firmy se mi podařilo Evu opět přitáhnout před necelými třemi lety, těsně před začátkem covidu a ten s námi přežila. Paní Zachariášová má i svým způsobem mojí školu. Takzvaně jsme si sedli, v naší spolupráci je symbióza, protože správně vycítila, kam má firma směřovat. Také má hodně zkušeností z hotelové branže, takže má mou naprostou důvěru. Budu se snažit, abych se do toho, jak se říká tolik nemontoval,“ uvádí.

Jáchymovské lázně mají nového arabského majitele a někteří lidé z toho měli a mají obavy. "Je to velmi silný ekonomický partner. Vím, že mají připravené prostředky na investování, a to je nyní opravdu potřeba. Také si uvědomuji, že arabský akcionář byl společností vnímán neblaze, ale to, že tady působí, vnímám jako správný směr. Potřebujeme novou klientelu a věřím, že nám ji pomůže získávat. Arabská klientela byla vždy součástí našich lázní, ale tato část klientely je velmi citlivá na to, co se děje ve světě. Do lázní ale především míří civilizovanější arabské státy. Rozhodně ale neexistuje žádný diktát arabského majitele o tom, že tady vzniknou arabské lázně. To v žádném případě. Stále to jsou a budou české lázně pro české pacienty a arabská klientela by nám snad měla pomáhat ve výnosech,“ říká.

Na ruské klientele Jáchymov nestojí. „Rusové začali z lázní mizet dávno před válkou na Ukrajině a ještě dávno před Vrběticemi (v obci vybuchly muniční sklady, za tím měla stát ruská rozvědka - pozn. red.). To napětí s Ruskem bylo velké už od Krymu. Nutno podotknout, že pro Jáchymov Rusové nebyli stěžejní klientelou. Zásadní klientela je Německo. I když je blízko, tak Němci jsou velmi opatrní a vracejí se pomalu. Oproti roku 2019 je jich tady přibližně 40 procent, takže zdaleka nejsme na svém, ještě neprovozujeme všechny objekty, ale s utaženým opaskem se nám podařilo přiblížit výkonnosti toho roku. Těžká bude i nová ekonomická realita, co se týče inflace. Sice je hezké, že jsme zvládli covid, ale nyní všichni čelíme další výzvě, a to i celá Česká republika. Uvidíme, jak se vypořádáme s touto situací,“ doplňuje.

Nová generální ředitelka Léčebných lázní Jáchymov Eva Zachariášová hodlá pokračovat v práci, kterou zahájil Eduard Bláha. " V příštím roce plánujeme například rekonstrukci Radia Palace. Ráda bych také zmínila, že se nám daří plnit plány. Máme totiž jak českou, německou, tak i arabskou klientelu, která se nám vrací, čekáme krásnou sezónu,“ uvedla nová ředitelka při příležitosti zahájení nové už 116. lázeňské sezony, na níž se návštěvníci dobře bavili. Užili si vystoupení skupiny Swing Melody Ostrov, hornické kapely Barbora a dětí z Mateřské školy Jáchymov. Pro malé návštěvníky organizátoři připravili divadelní pohádku. Součástí oslav byl i celorepublikový projekt Zachraň život. Nechyběla ani flašinetářka Eva Haufová a mažoretky. Chutě lidí uspokojily stánky s rozmanitými potravinami.