V Karlovarském kraji půjde do voleb 17 subjektů

Celkem 17 politických stran, politických hnutí a koalic podalo do úterních 16 hodin Krajskému úřadu Karlovarského kraje kandidátní listiny do voleb do zastupitelstev krajů.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Pech Karel