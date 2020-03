V Karlovarském kraji testů přibývá, za lidmi budou jezdit dvě odběrové skupiny

Čtyři nemocní koronavirem byli 13. března v Karlovarském kraji, zdravotníci otestovali do pátečního večera 52 lidí. To je vzhledem k počtu obyvatel, který v Karlovarském kraji činí zhruba 290 tisíc lidí, hluboce pod českým průměrem. V České republice je to v přepočtu na milion obyvatel 300 testů, zatímco v Itálii 1420 testů, v Norsku 1500 a v Rakousku 750. Objevují se tak obavy, zda se v České republice nedělá málo testů na přítomnost koronaviru.

Ilustrační foto | Foto: ČTK