Hejtman Karlovarskéého kraje Petr Kubis rozhodl ve středu o celoplošném zákazu pohybování se na veřejnosti bez zakrytých úst a nosu šátkem, šálou či rouškou.

Hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis rozhodl ve středu o zákazu vstupu do prostředků hromadné dopravy bez ochrany dýchacích cest - například rouškou, šálou, šátkem či jinou tkaninou nebo obv´dobným materiálem. "Zákaz dále platí i pro vstup do provozoven, jejichž provoz je povolen za nouzového stavu vyhlášeného vládou, do sociálních a zdravotnických zařízení, do sídel orgánů veřejné moci, správních orgánů a integrovaného záchranného systému, školských zařízení, pošt a lékáren a na všechna veřejně přístupná místa. Nařízení platí pro celé území Karlovarského kraje," informovala mluvčí krajského úřadu Jana Pavlíková.