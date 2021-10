Při letošních volbách skončila na druhém místě v nejmenším kraji ČR koalice SPOLU, které fandilo 20,22 % voličů, třetí se umístili Piráti se Starosty s 14,23 %. Do Poslanecké sněmovny se také dostala SPD s 12,76 %.

Zřejmě nejvíce hlasů ANO získalo v malé obci u Bečova nad Teplou, v Chodově, kde vládnoucí hnutí dostalo 53,44 procent. Před čtyřmi roky zde dostalo ANO 26,92 procent a stejný počet i SPD.

Volby se obešly bez větších organizačních problémů, jak potvrdila ředitelka Statistického úřadu Jaroslava Šenitková. Menší zpoždění nastalo při sčítání v jednom okrsku v Karlových Varech. Podle informací Deníku bylo důvodem psychické zhroucení jedné z komisařek. Volby tak byly v kraji sečteny kolem 19. hodiny.

Zatím není jasné, kolik mandátů Karlovarský kraj získá. Je ale pravděpodobné, že koalice SPOLU nabídne nové poslance.

Druhý nejvyšší počet preferenčních hlasů po Andreji Babišovi a už podruhé vítězství hnutí ANO v parlamentních volbách v Karlovarském kraji. To je velký úspěch lídryně tohoto hnutí Jany Mračkové Vildumetzové. "Mám obrovskou radost a taková důvěra a podpora voličů mě těší. Je to výborný výsledek, ale dobojováno ještě není," komentovala výsledek parlamentních voleb před závěrečným sečtením všech hlasů Jana Mračková Vildumetzová. Podle ní nyní půjde o to, kdo a s kým utvoří novou vládní koalici. Přednost by dala spolupráci ANO s uskupením SPOLU. "A také bych byla velmi ráda, kdyby Karlovarský kraj opět v parlamentu zastupovalo pět poslanců, jako tomu bylo v uplynulém volebním období, což je velmi reálné," uvedla lídryně ANO v Karlovarském kraji a dodala: "Chtěla bych poděkovat všem, kdo přišli k volbám a samozřejmě velké díky patří těm, kteří volili hnutí ANO. Velmi si vážíme každého hlasu a víme, že naše práce v uplynulých čtyřech letech měla smysl a budeme v ní pokračovat. To znamená, že za karlovarský kraj budeme i nadále bojovat a naše hlasy musí být v Praze slyšet."

Koalice SPOLU nemá po volbách důvod k pesimismu. "Voliči svým hlasováním prokázali, že chtějí změnu, to je zřejmé. Chtěli bych poděkovat všem, kteří nás volili. Protože my uděláme vše pro to, abychom je nezklamali," uvedl Jan Bureš, lídr SPOLU v Karlovarském kraji. Na dotaz, zda SPOLU přece jenom neočekávalo v kraji vyšší volební výsledek, uvedl, že to by chtěl každý politik, ale poukázal na to, že počet hlasů, které SPOLU od voličů v regionu obdrželo, je vysoký a důvěra v pravici opět stoupá. Jan Bureš se před konečným uzavřením součtu volebních hlasů vyjádřil i k odchodu ČSSD ze sněmovny, což se stalo poprvé od roku 1992. "Že ve sněmovně nebudou poslanci za KSČM, to mi vůbec nevadí. Ale debaklem ČSSD nadšený nejsem. Je to tradiční levicová a etablovaná strana. Ale mají šanci, ostatně jako my, se odrazit ode dna, být čitelná a pro voliče připravit program pro 21. století. Podle mě zůstala ČSSD ne ve 20., ale v 19. století," dodal Jan Bureš, lídr SPOLU za Karlovarský kraj.

Jazýček vah nyní osciluje ve SPOLU i mezi Lukášem Otysem z TOP 09 a Romanou Marečkovou z ODS. Oba dva považují úspěch ve volbách za ohromné vítězství. "Jsem strašně ráda, jak to dopadlo. Je to obrovská výhra, i kdybych se nestala poslancem. To v tuto chvíli není důležité. Je to skvělá zpráva pro občany i pro celou mou rodinu. Kdybych se poslankyní nakonec stala, strašně ráda Karlovarskému kraji pomohu, proto jsem kandidovala, i když jsem původně nechtěla," reagovala Marečková, která na rozdíl od mnohých kolegů prožívala sčítání bez účasti straníků, ale v klidu své karlovarské kanceláře. "Je to velký úspěch. V takový jsme ani nedoufali," konstatoval Otys.

Radost z úspěchu měla i Karla Maříková (SPD), která se do Parlamentu dostala už podruhé. "Je to velmi dobrá zpráva," prohlásila těsně před vyhlášením výsledků, která volby sledovala v pražském volebním štábu.

Už teď je jasné, že do poslanecké sněmovny byl zvolen lídr Starostů za Karlovarský kraj Jan Kuchař, který celou situaci naprosto nečekal a výsledek byl pro něho absolutní šok. „Ještě mi vlastně nedochází, co se stalo. Starostové jednoznačně dokázali, že jsou jednou z nejdůvěryhodnějších stran v republice. Je mi trošku líto toho propadu na těch přibližných patnáct procent. Když ale zhodnotím starostenský klub, tak bude mít ve sněmovně třetí největší poslanecký klub. To je bezpochyby velký úspěch Vítka Rakušana,“ řekl překvapeně.

Nový poslanec hodnotí budoucnost pozitivně. „Prognózy jsou dobré, protože se SPOLU teď dáváme momentálně 107 mandátů. Nejlepší zprávou je, že Andrej Babiš nebude už v čele státu, další pozitivní záležitost je ta, že poprvé v historii neprošli komunisti, což je pro mě veliký úspěch,“ sděluje.

„Všem, co se podíleli na mé kampani musím poděkovat, protože je to skupinový úspěch. Neberu to jen za svůj. Také chci poděkovat svým oponentům, protože tím, že do mě stříleli, tak mě vlastně posílili a já budu doufat, že důvěru ve mně vloženou nezklamu,“ uzavřel Kuchař.

Petr Třešňák svůj poslanecký mandát v Karlovarském kraji neobhájil. Dle jeho slov kampaň negativně ovlivnilo hnutí ANO. „Obě demokratické koalice mají ve sněmovně většinu, takže to vypadá, že mohou sestavit vládu, která odstaví Andreje Babiše a extrémisty mimo tu exekutivu, takže z tohoto pohledu hodnotím výsledek pozitivně. Pokud jde o můj výsledek, tak se mi nepodařilo obhájit mandát. Každopádně jeden mandát koalice má, tak za to jsem rád,“ sdělil posmutněle. „Určitě svůj vliv na to má negativní kampaň vůči Pirátům, která tu po celou dobu probíhala. Podhoubí tkví bohužel na dezinformační straně, na které zapracovalo hnutí ANO. Nebudu nic zastírat, určité zklamání vnímám a uvidíme, co bude dál,“ uzavřel.