"Vypadá to hodně nadějně. Prostory jsme už viděli, jsou adekvátní našim požadavkům a jen potřebujeme schválit jejich využívání pro zřízení očkovacího centra patřičnými orgány. V pondělí 6. prosince bychom měli otevírat," uvedla mluvčí KKN Markéta Singerová s tím, že zatím nechtějí říci konkrétní místo.

Od zahájení očkování až do září bylo oficiální centrální očkovací centrum v prostorné KV Areně. "Začaly ovšem sportovní zápasy, a tak zde centrum už nebylo až tolik vhodné. Proto se následně přesunulo do Varyády," vysvětlila mluvčí Singerová.

Očkovací centrum ve Varyádě je k dispozici jak registrovaným, tak i těm bez objednávek. Také v tomto režimu pojede to, které se otevře v pondělí příští týden. "Poptávka po očkování v posledních dnech stoupla, zájemců je od spuštění ve Varyádě nyní až tak dvojnásobek. Denně odbaví až 400 lidí a už teď je na hraně svých kapacit, a to začínají přibývat zájemci o třetí dávku," konstatovala mluvčí nemocnice. V posledních dnech se proto tvoří v obchodním centru fronty, které stávají až k hlavním dveřím.

Očkovací centra budou mít na starosti dva zdravotnické týmy složené především z nemocničního personálu. To nové má mít podle Singerové stejnou provozní dobu jako ve Varyádě, kde je otevřeno každý den, ve všední dny od 12 do 18, o víkendech pak od 9 do 13 hodin.