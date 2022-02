„V posledních letech cítíme čím dál větší potřebu začít se přizpůsobovat změně klimatu, která se vyznačuje střídáním krátkých a intenzivních povodňových epizod a dlouhých období sucha. Jedním z adaptačních opatření je proto výstavba malých vodních nádrží. Ty mohou bezpečně odvádět povodňové průtoky a zároveň jsou důležitým krajinotvorným prvkem,“ říká náměstek hejtmana Karel Jakobec.

Firma, která připravila přehlednou studii s návrhy výstavby malých vodních nádrží, následně představila vhodné lokality k realizaci těchto nádrží.

Za kosočtverec a další výtvory hrozí sprejerovi z Habartova až rok vězení

„Zaměřili jsme se na to, aby návrhy ze studie byly pro obce v regionu a samotný Karlovarský kraj co nejefektivnější. Studie proto zahrnuje jen návrhy takových malých vodních nádrží, jejichž realizace následně nevyžaduje složitá povolovací řízení,“ vysvětlil Jakobec. Studie zahrnuje 2034 lokalit s výměrou do 2 hektarů a výškou hráze maximálně 2,5 metru. Výhodou těchto staveb je totiž fakt, že jsou podmíněné pouze ohlášením vodoprávnímu úřadu.

Prostorová analýza s návrhy malých vodních nádrží vycházela z velkého množství odborně zpracovaných vstupních dat, z digitálního modelu terénu, z územních, dopravních, technických či přírodních limitů oblasti. Hlavní prioritou při upřesnění konečného návrhu vhodných lokalit bylo, aby se nacházely na pozemcích ve vlastnictví státu, kraje či obcí. „Počítáme s tím, že by navržené lokality pro malé vodní nádrže mohly využít hlavně obce při územním plánování a plánování v oblasti zadržení vody v krajině našeho regionu,“ dodal Karel Jakobec.

Je zároveň bývalým místostarostou Sokolova a současným radním. Je tedy pravděpodobné, že na Sokolovsku budou tyto projekty podporovat. Mezi ně lze zařadit i nedávno dokončenou obnovu staré vodní nádrže v Hruškové u Sokolova. Voda se tam v minulosti ztratila a místo zarostlo křovinami. Za uplynulé roky nezbylo po nádrži téměř nic. Teď se ale změnila k nepoznání. Při její obnově využilo město dotaci ministerstva zemědělství. Místo zarostlé kopřivami, které dávno ztratilo svou vodu a tedy i význam, se tak opět probudilo k životu.

Poznáte Karlovy Vary na unikátních starých fotografiích?

Na území kraje jsou i dlouhé roky vládou schválená území pro akumulaci povrchových vod. Ty jsou rozlohou pravým opakem malých nádrží. Je stanoveno sedm lokalit určených k povrchové akumulaci vod, v níž je vyloučena výstavba malých vodních nádrží. Jedná se o Dvorečky, Hlubocká Pila, Chaloupky, Mětikalov, Poutnov, Skřiváň a Tuřany. Jde o jedno z řady opatření, která ministerstvo zemědělství přijímá, aby zmírnilo projevy sucha související se změnou klimatu. Například vodní nádrž Mnichov by mohla mít plochu 182 hektarů. Celkový objem vody ve všech by pak byl v desítkách milionů milionů kubíků. Stavba přehrady Mnichov se plánovala už za minulého režimu. Měl ji naplnit Pramenský potok. I po Sametové revoluci se mělo začít stavět, zhruba v roce 1993. Hotovo mělo být o tři roky později. Nakonec z toho sešlo. "Obec s přehradou souhlasila, máme to také v územním plánu. Za ta dlouhá léta co jsem starostou, byla období, kdy se tlačilo na to, aby to z územního plánu zmizelo. Nestalo se tak," potvrdil starosta Mnichova Jiří Křenčil.