Zahrádkáři v Karlovarském kraji se během slunečných dní setkávají s druhem včely, která u nás příliš běžná nebyla. Jmenuje se dřevodělka fialová. V kraji je k vidění proto, že se posouvají teplotní pásma.

Dřevodělka nebo také drvodělka fialová je stále častěji vidět v zahradách Karlovarského kraje. | Foto: Deník / Jan Buriánek

Původně pochází totiž ze Středomoří. I když má žihadlo, lidé se jí nemusí vůbec bát, je velmi plachá, a to i když je větší než včela medonosná. „Všiml jsem si toho náhodou. Máme v zahradě květiny a běžně na ně létali čmeláci. Jednoho dne jsem se podíval a uviděl jsem obrovského černého čmeláka. Tak jsem si ho vyfotil. Když jsem hledal na internetu, přišel jsem na to, že vůbec mezi čmeláky nepatří, ale že je to včela,“ uvedl zahrádkář Jiří Čermák z Chebu. „Myslel jsem si, že bude nějakým způsobem bojovat s českými čmeláky, ale oni se navzájem respektují. Když je někde čmelák, včela ho přeletí a letí k jinému květu,“ poznamenal. Včelu zahlédla i zahradnice Jiřina Šedinová z Karlových Varů. „Je neuvěřitelně velká. Velmi mě překvapilo, že jde o druh včely. Navíc ze Středomoří. Je to vlastně důkaz, že se teplotní pásma posouvají. Nicméně se jí nebojím, je ostražitá. Jak se člověk přiblíží, odlétá,“ řekla.