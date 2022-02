První výskyt vlka obecného na území Krušných hor potvrdily fotopasti už v roce 2017 a Krušné hory se tak staly teprve druhým teritoriem s potvrzeným výskytem této šelmy v České republice. Poprvé o sobě dali vlci vědět přitom už v létě roku 2016, kdy napadli stádo ovcí v Abertamech. Místo toho ale, aby místní farmáři vyhlásili vlkům válku, přijali je jako přirozenou součást přírody a snaží se naučit s nimi žít. Například zemědělec Petr Zacharda, kterému vlci napadli ovce, si kvůli tomu pořídil speciální pastevecké psy, pro něž si dojel až do Španělska.

Za poslední rok ale vlci na zemědělská zvířata v Krušných horách nezaútočili. "Pokud se budeme bavit o krušnohorských vlcích, tak pokud vím, v posledním roce k žádnému útoku na hospodářská zvířata nedošlo. Hrozbou jsou pouze pro nezabezpečená hospodářská zvířata. Do lesa se kvůli nim chodit bát ale nemusíme," uklidňuje koordinátorka vlčích hlídek, která se této aktivitě věnuje naplno posledních šest let.

Poprvé se vlk obecný objevil na Kokořínsku, následovaly Krušné hory, a jeho teritorium se za poslední roky značně rozšířilo. "Je nepochybné, že se vlci budou šířit po celé republice. Nová smečka, která je nejblíže Krušným horám, je například v Doupovských horách. Potvrzený výskyt vlků je kromě Krušných hor, které využívají opravdu celé a o to víc je náročnější místní monitoring, také v Beskydech, Orlických horách, Broumovských stěnách, Javořích horách, Adršpachu, Jizerských horách, Frýdlantsku, Ralsku, Lužických horách, Šumavě, Novohradských horách a Českém lese," pokračuje Kadlecová. Přesné lokality výskytu v Krušných horách nelze podle ní zcela určit, protože vlci se pohybují aktivně opravdu po celém území hor. "Ani my sami teď, nevíme, jaká mají jádrová teritoria. Největším problémem je pro nás v současnosti to, že vlci opět změnili své chování a začali krušnohorskou krajinu vyžívat jinak, než jsme si zvykli. Je opravdu složité na tak rozsáhlém území pochopit, kdy a kde se vlci pohybují a podle toho umisťovat fotopasti a hledat pobytové znaky. Ještě před rokem jsme do některých míst chodili stopovat "na jistotu", tuto zimní sezónu tomu tak není," vysvětluje.

Stopování vlků je poměrně náročné a hlídky k tomu využívají jednak moderní technologie v podobě fotopastí, nejjednodušší je pak zkoumání trusu, z něhož se dá vyvodit opravdu velmi mnoho. Na monitoringu se v současnosti podílejí hlavně víkendové vlčí hlídky, kdy je plošné sledování v krátkém časovém úseku, kterého se účastní 6 až 10 různých dobrovolníků. "Dále s námi spolupracuje asi 10 místních dobrovolníků, kteří monitorují vlky průběžně dle jejich časových možností," poznamenává milovnice vlků.

Na lidi, kteří se pohybují v Krušných horách, má velkou prosbu. "Za poslední rok máme bohužel špatné zkušenosti s krádežemi fotopastí. Ráda bych tedy poprosila čtenáře, že když najdou v lese fotopast, aby si ji neodnášeli domů. Pokud se bojí, že jsou někde vyfoceni a nemohou to nijak ovlivnit, tak mohu ujistit, že všechny fotky, kde je člověk mažeme a nadále je nevyužíváme," prosí Kadlecová.

Neskrývá radost nad tím, že vlci se opravdu kontinuálně pohybují po celých Krušných horách. "Těší mě, že tu máme velmi osvícené chovatele hospodářských zvířat, kteří se snaží najít cestu, jak společně sdílet krajinu s vlky. Těší mě, že se semináře pro nové dobrovolníky, který se konal na podzim, zúčastnilo mnoho prima lidí, kteří doufám zůstanou aktivní a s monitorováním tak rozsáhlého území nám pomohou," kvituje koordinátorka vlčích hlídek, která se sice této činnosti věnuje už šest let, zatím ale neměla příležitost vlka na vlastní oči ve volné přírodě vidět. "Stále jsem neměla to štěstí, i když jsem už párkrát byla opravdu velmi blízko a jsem přesvědčena, že vlci pozorovali mě," uzavírá aktivistka, která má doma alespoň vlka kříženého s německým ovčákem, československého vlčáka, který se mezi českými chovateli stává stále více oblíbenějším. Jde ale o velmi náročné plemeno, které není doporučeno do bytů.