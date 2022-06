„Dlouhodobě jsme při stavbě obchvatu v Mariánských Lázních předpokládali, že jeho stavba ulehčí samotnému městu, a to hlavně Sklářům od kamionové dopravy. Nyní se to opravdu potvrzuje. S panem ředitelem Jiřím Šlachtou z krajské správy a údržby silnic jsme debatovali nad dalším postupem oprav a rekonstrukcí krajských silnic v Mariánských Lázních. Řeč přišla také na plán zákazu jízdy kamionové dopravy přes Skláře,“ sděluje starosta Mariánských Lázní Martin Kalina.

Zdroj: Martin Kalina

Do konce června bude silnice od obchvatu na Skláře snížena ze II. na III. kategorii. „To je nezbytná podmínka, aby Dopravní inspektorát policie ČR byť jen uvažoval o zákazu průjezdu kamionů. Do konce června bude také změněno dopravní značení v Mariánských Lázních, a tedy v její části Chodovce, takže budou cedule směr na Plzeň, respektive Cheb ukazovat na obchvat a ne přes Skláře. To by mělo hodně pomoci. S Dopravním inspektorátem Policie České republiky bude krajská správa a údržby silnic dále jednat o úplném zákazu průjezdu,“ pokračuje.

Na rok 2023 je plánovaná výstavba kruhového objezdu u Černého mostu. „Z naší strany pomalu finišujeme s rozpočtem a projektem. Trochu nám to komplikuje ČEZ, který se loudá s projektováním jejich přeložky. Slíbili ale projektovou dokumentaci dokončit do konce ledna 2023. Pokud to stihnou, tak v příštím roce k výstavbě dojde,“ informuje starosta Kalina s tím, že v rámci akce kruhový objezd Černý most opraví krajská správa a údržba silnic také silnici na Plzeňské od Dyleně k budoucímu kruhovému objezdu. „Na rok 2024 pak naplánují opravu zbytku Plzeňské od Černého mostu k obchvatu. Chtěl bych také upozornit naše občany, že od 1. června začínáme s opravami silnic. Na všech místech jsou a budou samozřejmě příslušné dopravní značky, tak se jimi, prosím, řiďte,“ uzavírá.