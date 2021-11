Mariánské Lázně chystají prostor pro nové bydlení. Občané si budou moct vystavět rodinné domky například nedaleko nádraží. Jedná se tak o jednu z největších investičních akcí příštího roku.

Mariánské Lázně chystají prostor pro nové bydlení. Občané si budou moct vystavět rodinné domky například nedaleko nádraží. Jedná se tak o jednu z největších investičních akcí příštího roku. | Foto: Zdroj: Pixabay

„Musím začít trochu zeširoka. Jedná se o to, že lidé z Mariánských Lázní mizí do okolních obcí a je to dlouhodobý trend. I když nám lidé ve městě zůstávají v práci a děti posílají do škol, tak si zkrátka staví rodinné domy v okolních obcích, protože je tam parcelace jednodušší. My jsme chtěli na tuto situaci nějakým způsobem zareagovat a vytipovali jsme dvě lokality v Mariánských Lázních, kde bude možné tento způsob rozvoje aplikovat,“ říká starosta Mariánských Lázních Martin Kalina.