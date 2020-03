Ticho, které narušuje jen zpěv ptáků a sem tam projíždějící auto. Jindy rušná kolonáda zeje prázdnotou.

V Mariánských Lázních jakoby se zastavil život | Foto: Deník / Jana Bežáková

Na trolejbus čeká jen hrstka lidí. Hotely zavřely a po turistech ani památky. Tak v současné době vypadají Mariánské Lázně. Jako by se tam zastavil život. "Je to tady hrozně smutné," řekl Josef Hrubý, který vyrazil se psem na krátkou procházku. "Ještěže mám alespoň toho psa, se kterým vyjdu. Jenže zatímco jsme se dřív courali hodiny, teď je to tak deset minut. Navíc si s nikým nepopovídáte, i kdybyste ho potkali, máte strach." Nejvíce lidí je tak vidět u marketů, kam jdou lidé nakoupit.