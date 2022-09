Celý učitelský sbor je známý svým vřelým a individuálním přístupem k dětem a zakládá si na různých společenských a kulturních záležitostech. Kladou také důraz na dramatickou výchovu. „Děláme to všichni celý život. Pracujeme ve školství od maturity až po dnešní dobu. Se systémem malotřídky máme bohaté zkušenosti. Práce nás naplňuje a dává nám různé možnosti. Je sice opravdu náročná na přípravy, ale my ji máme rádi. Děti musí být zaměstnané všechny najednou. Jedna třída pracuje s učitelem, druhá dostane samostatnou práci a třetí třeba pracuje na počítači, a tak to střídáme dokola. Mladá posila Simča nám zase přináší nové nápady do naší práce,“ říká učitelka Vladimíra Beracková.

Mateřská škola ráda uvítá do svých řad další žáčky. „Jsme malá vesnička, kde je méně dětí, a díky tomu máme i volná místa v mateřské škole. Budeme rádi, když si k nám rodiče a děti z okolí najdou cestu,“ dodává Miroslava Ježková.

