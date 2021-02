Deník na návštěvěZdroj: Deník

„V loňském roce to bylo samozřejmě jiné a letos, kdy to také vypadá, že o akce přijdeme, ale jinak si stěžovat nemůžeme,“ řekla jedna z místních obyvatelek. Kulturních akcí mají Milíkovští opravdu dost. Tradici v obci má Masopust, stavění máje, kácení máje či dětský den. „Od Masopustu a konče vánoční nebo mikulášskou besídkou je rok opravdu bohatý,“ uvedl starosta Milíkova Jan Benka. Loni si i přes nařízení kvůli pandemii užili Milíkovští kromě masopustního průvodu, například i oslavu Mezinárodního dne žen. Stavění máje či dětský den si ale museli odpustit. V době uvolnění se pak do Milíkova sjeli rodáci. Uskutečnilo se nejen z jara odložené setkání rodáků a oslava výročí místního kostele, ale také Milíkov Open Air, na který dorazila kapela QueenManie. Milíkovští také stihli uvařit výborné guláše nebo si zastřílet na soutěži Milíkovský snajper. Tradici mají i volejbalové srandamače mezi místními a trampy z Údolí racků. Místní páni pak starý rok uzavírají tradičním silvestrovským hokejem.

Kromě toho pořádá obec každý rok, vyjma toho loňského, zájezdy pro děti.