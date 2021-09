V čele poroty usedl Jiří Werich Petrášek aneb syn Jana Wericha, který po svém otci sdělil renesanční povahu, ale i neskutečnou energii. V tuto chvíli natáčí Případy prvního oddělení pro Českou televizi, připravuje se na nový český film Cirkus Maximum, moderuje různé akce, jezdí po republice a uvádí svůj pořad Ven ze stínu aneb kdybych nebyl Werichem, předčítá v pražské knihovně vítězné povídky v rámci soutěže mladých autorů, provádí ve třech jazycích, a to v češtině, ruštině a angličtině na Staroměstské radnici a podobně.

„Moje pocity jsou úžasné, protože situace s covidem je mnohem lepší než minulý rok, takže mám velikou radost, že se lidé scházejí, že se dělají akce tohoto typu, že se lidé umějí bavit a smát se. Je to opravdu moc fajn a já nedám na tento festival dopustit. Nejenom, že jsem tu už potřetí, ale hlavně i proto, že se tady setkávám s příjemnými lidmi. Už tady mám i známé a přátele. Nikomu nenadržuji, posuzuji to jako porotce velmi objektivně. Je hezké, že se sem člověk vrací, lidé už ho znají a já znám lidi. Obdivuji všechny, co dělají guláše, protože se nejedná vesměs o žádné kuchaře. Jsou to amatérské týmy jako například hasiči, obecní úřad, zájmové organizace nebo jen kamarádi. Je to hezké, když se lidé umí něčím takovým bavit. Je mi tady prostě dobře,“ říká Jiří Werich Petrášek.

Tento rok si zlatý kotlík odvezl a nejlepší guláš uvařil Taťka tým z Nebanic. Jeho guláš byl bezkonkurenční. Šestičlenná porota hodnotila vyváženou chuť, vůni a maso, které se rozplývalo na jazyku.Zdroj: Deník/Kateřina Butaki

Na Chebsko se vrací poměrně často, pojí ho hezké pouto k Františkovým Lázním. „Jednak se mi tady velice líbí, jednak tu mám úžasný vztah k hotelu Pawlik ve Františkových Lázních, kde jsem také s jednou známou tváří na stěně baru a kde se každý rok snažím dělat nějaké hezké představení pro lázeňské hosty. Dále jsem tady každý rok v porotě Mezinárodního festivalu kresleného humoru, což je nádherná, úžasná akce, která se mi také líbí. Ve Františkových Lázních mě také váže osobní pouto se starostou města Janem Kuchařem i s dalšími osobnostmi a lidmi. Opravdu to město miluji a nedám na ně dopustit,“ sděluje.

V porotě usedl i známý humorista a kreslíř Mirek Vostrý, který také sdělil, co ho na Gulášo-Festu baví. „Potkám se se spoustou zajímavých lidí jako je třeba Jirka Werich Petrášek, ochutnávám dobré jídlo, je tady skvěle a já si alespoň odpočinu od práce. Byl jsem tu všechny ročníky, ale poprvé jsem usedl v porotě,“ uvádí.

„Teď se tak trochu pochlubím, protože Gulášo-Fest vznikl tak trochu díky mě. Jednou jsem totiž vzal kamarády na podobný gulášový festival u České Lípy a chlapce to tak namotivovalo, že to udělali tady a jak je vidět, funguje to a já z toho mám opravdu velkou radost. Abych řekl pravdu, tak jsem se na tuto akci moc těšil. Hlavně, že se najím pořádně a dnes i bez výčitek. Ne, že bych ho doma neměl, ale tady můžu najednou ochutnat čtrnáct různých gulášů. Sním s láskou všechny guláše, co mi dělá žena, protože i ona mi je s láskou podává a ještě musím dodat, že guláš dělá výborný. Jediné, co mě ale mrzí je to, že jsem minulý rok nebyl v porotě, protože loni měli guláš z kapra, to muselo být zajímavé,“ směje se kreslíř.