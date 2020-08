O tom, kdo si odveze cenu za nejlepší guláš, rozhodovala šestičlenná porota, ve které zasedli například Jiří Werich Petrášek, spisovatel, herec a také syn Jana Wericha, nebo spisovatel a scenárista Miroslav Adamec, autor seriálu Hospoda nebo pohádky Škola princů. O přízeň se kuchaři prali také u přibližně sedmi stovek návštěvníků akce. Nabídka byla opravdu pestrá.

„Bylo to těžké rozhodování, co člověk, to jiná chuť,“ řekla jedna z porotkyň Šárka Soukupová. „Mě osobně moc překvapil rybí guláš, byl opravdu vynikající. Ale pochutnala jsem si také na guláši ze zvěřiny a i z hovězího masa byl výborný,“ dodala porotkyně. Nakonec u poroty vyhrál guláš týmu Motorkáři z Březový. Guláš od Hasičů z Křižovatky si zase získal chuťové buňky návštěvníků.