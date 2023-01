Vhodili lístky do dřevěné urny, která pochází z první republiky. Místní na ní nedají dopustit a rozhodně by ji neměnili. Má už desítky let své místo v archivu, kde je stálá teplota. Před volbami ji tak členové komise pouze naleští. Urnu podle pamětníků vyrobil místní truhlář. Městečko v Krušných horách se při volbách může pyšnit hned několika nej. Kromě toho, že má nejstarší urnu, má i nejnižší počet obyvatel ze všech měst v České republice. Je v něm také vždy nadprůměrná volební účast.