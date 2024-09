Technici oprav mobilních telefonů Místo výkonu práce: prodejna Mobilprovas (areál OC Dragoun), Dragounská 6, 350 02 Cheb. Pracovní poměr na dobu neurčitou. Vhodné i pro absolventy. Pro náš zavedený Express servis v OC Dragoun, Dragounská 6, 350 02 Cheb, hledáme šikovného/šikovnou technika/techničku. Co Vám můžeme nabídnout: - zajímavá práce s nejnovějším SW i HW vybavením - nástupní plat 30.000,- Kč, po zapracovaní motivující finanční ohodnocení dle počtu provedených zakázek - vše se odvíjí od Vaší zručnosti - příjemné pracovní prostředí v nové prodejně - sympatičtí kolegové a fajn šéf - zaškolení a pomoc zkušenějších kolegů - zázemí stabilní a dynamicky rozvíjející se společnosti - slevy na firemní výrobky/služby a výhodné zaměstnanecké mobilní tarify - pracovní doba od pondělí do pátku od 9:00 h do 17:30 h - možnost nástupu ihned - hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou - bonusy/prémie, provize z prodeje. Co bude náplní Vaší práce: - pozáruční opravy mobilních telefonů všech značek - Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei, Sony, iGet, MyPhone, Alcatel, LG, Lenovo, HTC, Asus, Blackberry, Aligator, Acer, Microsoft (Nokia) a další… - samostatná práce na PC a na internetu - průběžně budete rozvíjet své odborné znalosti a dovednosti. Očekáváme od Vás, že: - jste manuálně zručný/á a pečlivý/á - už jste někdy něco rozložil/a a dokázal/a to složit zpátky - máte chuť pracovat a učit se novým věcem - zvládnete práci s počítačem na vynikající úrovni - máte minimálně základní znalost technické angličtiny - jste optimista/ka - splňujete podmínku morální a trestní bezúhonnosti - jste spolehlivý/á a zodpovědný/á - přiložíte životopis s Vaší fotografií a dopis, proč chcete u nás pracovat (oboje nejlépe ve formátu PDF). Kontakt pro zájemce: telefonicky anebo e-mailem; pokud nás Váš profil zaujme, budete během jednoho týdne telefonicky kontaktován/a a následně pozván/a na osobní pohovor. 30 000 Kč

