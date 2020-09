Zázemí a prostor pro konání různých kulturních akcí. To vše se bude nacházet v nově budovaném obecním úřadě v Pomezí nad Ohří.

Stavba obecního úřadu v Pomezí vyjde celkem na 23 milionů korun a potrvá až do léta 2021. | Foto: Deník / Jan Buriánek

Stavba vyjde celkem na 23 milionů korun a potrvá až do léta 2021. V současnosti stavební firma už dokončuje hrubou stavbu. Nový úřad vzniká v místě bývalé staré školy. Tu obec nechala zbourat, protože budova byla nevyužitá a v havarijním stavu. „Máme v plánu i to, že by se v budově nového obecního úřadu mohlo začít promítat. Přesunou se sem také oblíbené akce, kterých se zúčastňuje čím dál víc dětí a rodin z Pomezí,“ sdělil starosta obce Pomezí Radek Tlačil. Svoje místo v něm najdou i milovníci tvoření. Počítá se také s místem pro výtvarné dílny a workshopy. „Budova bude bezbariérová, s výtahem, takže také handicapovaní budou mít na akce jednodušší přístup. Dále bude vybudováno i zázemí pro obecní techniku,“ dodal starosta.