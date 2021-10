Karlovarský obsadil pátou příčku od konce. Z celkového počtu obyvatel v Karlovarském kraji, kterých je necelých 296 tisíc, bylo ke 13. říjnu naočkováno 161 452 lidí. V přepočtu na 100 tisíc obyvatel to je 55,04. "Druhou dávku má ukončenou doposud 158 362 lidí," informovala Jitka Čmoková z oddělení vnějších vztahů a styku s veřejností krajského úřadu.

Lidí, kteří si nechali naočkovat posilující dávku proti koronaviru, je podle ní zatím jen 708.

Největší podíl mezi druhými naočkovanými má ohrožená věková kategorie mezi 70. až 79. rokem, seniorů v této věkové hranici se nechalo očkovat už 24 079. Druhou nejvíce aktivnější skupinou jsou lidé mezi 45. až 49. rokem, kterých se nechalo naočkovat 16 322. Velmi malý zájem mají naopak lidé, kterým je od 30 do 34 let. Druhou vakcinaci má z nich zatím ukončeno jen 7972. To je o mnohem méně než těch, kterým je 16 až 24 let. "Lidí kolem dvaceti let se proti covidu nechalo očkovat 12 188," upřesnila Čmoková.

Malá proočkovanost je také v hranici mezi 12. až 16. rokem. "Takto mladých lidí jsme v kraji zatím naočkovali jen 4092," konstatovala Čmoková. Zájem mezi mládeží je opravdu velmi nízký a nepomohla v tom ani propagační kampaň, v rámci níž Karlovarský kraj rozdal do středních škol informační letáky o očkování proti covidu a zveřejnil podpůrná videa. „Ve skupině 16 až 30 let se proočkovanost pohybuje kolem poloviny z celkového počtu, ve skupině 12+ je to ještě méně,“ doplnila mluvčí krajského úřadu Jana Pavlíková.