V Odravě se těší na memoriál Miroslava Kostky

Odrava má v plánu, pokud to dovolí pandemická situace, tradiční akce jako dětský den, setkání seniorů, mikulášskou nadílku nebo zájezdy do divadla. Už několik let se tam také koná také Memoriál Miroslava Kostky.

V Odravě dodržují tradiční akce. Koná se tu i memoriál Miroslava Kostky. | Foto: obec Odrava

Deník na návštěvěZdroj: Deník „Samozřejmě se bavíme o normálních letech. Nyní žádné akce nepořádáme a nutno říci, že kulturní život velice chybí," uvedla starostka obce Alžběta Derahová. V loňském roce tak přišly o svůj den děti. „Mikulášskou nadílku jsme sice udělali, ale proměnili jsme ji v individuální akci. Čerti byli na úřadě a děti si pro balíčky chodily po jednom, aby se nepotkaly," vysvětlila starostka. Nyní ona i občané čekají na to, jestli se bude moci konat tradiční pálení čarodějnic. Právě stavění máje je jednou ze stěžejních akcí, kdy se všichni sejdou, ozdobí májku, postaví ji a posedí u opékání buřtů. Tradicí je i Den dětí na místním fotbalovém hřišti. „Před lety jsme našim dětem koupili aquazorbing sadu." Top akcí je i fotbalový turnaj Memoriál Miroslava Kostky. „Miroslav Kostka byl fotbalista, který tady hrával. Byl úžasný parťák a tahoun celého oddílu," zavzpomínala Alžběta Derahová. Zemřel ve třiatřiceti letech a Odrava na něj každoročně vzpomíná právě tímto memoriálem. „Letos by se měl uskutečnit už čtvrtý ročník. Na tuto akci nezveme jiné oddíly, vždycky si mužstva postavíme sami z bývalých odravských hráčů, kteří tady hrávali. Přijíždí i stará garda, která v Odravě fotbal zakládala nebo bývalí hráči, kteří se odstěhovali, ale vždycky si najdou čas. Je to akce, na kterou se vždycky těšíme. Po zápase si sedneme, rozděláme oheň a společně zavzpomínáme," přiblížila akci starostka.