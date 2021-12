V Plesné dlouhá léta fungovala škola pro speciální vzdělávání. Přišla ale doba, kdy se její žáci v rámci inkluze museli začlenit do klasických základních škol. Budova speciální školy tak osiřela a dlouho čekala na své nové využití.

V Plesné dlouhá léta fungovala škola pro speciální vzdělávání. Budova speciální školy osiřela a dlouho čekala na své využití. | Foto: Deník/Kateřina Butaki

V dohledné době se stane důstojným domovem pro seniory nad šedesát let. „Máme tady starou budovu základní školy speciální, která už je nějakou dobu prázdná, takže jsme připravili projekt na rekonstrukci tohoto objektu. Vytvoříme tam třináct bytů pro seniory. Jedná se o program z ministerstva pro místní rozvoj na komunitní domy seniorů. Cílová skupina je šedesát plus. V současné době běží výběrové řízení, které bude příští týden hotové. Pak uvidíme, kdo to vyhrál a za jakou cenu. Na tento projekt je poskytnutá dotace ve výši necelých osm milionů korun,“ říká starosta Plesné Petr Schaller.