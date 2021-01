Alespoň trochu dobrá zpráva přišla pro pendlery v neděli 24. ledna odpoledne z Krajského úřadu Karlovarského kraje. Ten nakonec opravdu zřizuje v Pomezí na Chebsku na české straně hranice od pondělka 25. ledna mobilní testovací místo, měl by se tak snížit počet čekajících lidí na testy na covid - 19.

Fronty pendlerů u Pomezí. | Foto: Facebook

O víkendu tam totiž stála ve frontách na testy přes tisícovka Čechů, kteří chtěli mít jistotu, že na základě negativních testů budou moci nastoupit v pondělí do práce. Fronty se tvořily na německé straně hranice, kde se nachází testovací místnost. Právě Německo považuje Česko za rizikovou pandemickou oblast, a proto se musejí čeští pendleři už od neděle prokazovat negativním testem na covid - 19. Každý, kdo bude chtít do Bavorska vycestovat kvůli zaměstnání, bude muset předložit jednou za osmačtyřicet hodin negativní testy. Pracující v Sasku to musejí udělat dvakrát týdně.