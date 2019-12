Do auly Západočeské univerzity dorazili soutěžící z České republiky a Slovenska, kteří se museli poprat s otázkami z období let 1978 až 1992. Podtitul soutěže zněl Od společného probuzení k přerodu a rozdělení.

„Na soutěž jsem se připravoval celoročně, učil jsem se hlavně sport a rok 1992, o rozdělení republik. Ke konci přípravy jsem se věnoval hlavně určování fotografií a sportovním přenosům. Teď mi to pomohlo. Soutěžím už podruhé. Informace a prameny jsem si hledal sám, ale i paní učitelka nám posílala zpracované materiály. Taky jsem sledoval archiv České televize,“ uvedl soutěžící Vítek Fiala z Gymnázia Cheb.

Dějepisnou soutěž studentů gymnázií pořádá Nadační fond Gaudeamus při Gymnáziu Cheb. Jedná se o největší setkání středoškolských studentů České a Slovenské republiky.

„V průběhu soutěže studenti prezentovali v písemných testech své vědomosti, které svou hloubkou, zejména u družstev v popředí výsledkové listiny, v dobrém slova smyslu pravidelně šokují přítomné vysokoškolské pedagogy,“ konstatoval pořadatel dějepisné soutěže a profesor Gymnázia Cheb Miroslav Stulák.

Vzhledem k mimořádnému zájmu se od roku 2014 ve všech 22 krajích ČR a SR uskutečňuje krajské kolo, do kterého se zpravidla hlásí kolem 250 gymnázií z obou zemí. Z letošního krajského kola, které se uskutečnilo 27. března 2019 za účasti 238 gymnázií obou zemí, vzešel tradiční počet 75 gymnázií, která se utkala ve finále.

Každý rok si Miroslav Stulák přichystá pro studenty překvapení. Letos dorazil na tuto soutěž Jan Ruml, který je známou osobností polistopadového období.

„Politika se prolíná do všech témat, každý z nás se jí věnoval. Spravedlivě jsme si to rozdělili, podle toho, co je nám bližší,“ dodala studentka Ester Pistorová. První místo v soutěži získali studenti z Lučence, na druhé příčce skončili studenti z Gymnázia Valašské Klobouky a bronzoví byli studenti z Gymnázia Košice. Cheb zůstal na 59. místě, Mariánské Lázně na 74. místě a Ostrov na 31. místě.