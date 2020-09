Zásobami lithia, které se využívá při výrobě baterií, disponuje Sokolovsko. Karlovarský kraj chce proto do regionu přilákat silného investora, který by vybudoval novou firmu a zvýšil tak zaměstnanost.

V regionu by mohla být továrna na výrobu baterií do elektromobilů. | Foto: Il. foto: Deník

V současné době se hledá vhodné místo, kde by mohl závod stát. Investorovy investice by se měly pohybovat v řádech stovek milionů korun a vybrat si má mezi Karlovarským a Ústeckým krajem. Podle exhejtmanky Jany Mračkové Vildumetzové stojí za projektem společnost ČEZ. Hejtman Petr Kubis připomněl, že na Sokolovsku jsou zásoby lithia, které se využívá při výrobě baterií, na zhruba 12 let.