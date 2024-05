Právě odstartoval už 23. ročník soutěže Stavby Karlovarského kraje. Město Cheb přihlásilo projekt Lávka pro pěší přes kolejiště nádraží, Cheb, řešení území Soubor staveb Mikulášská a Mlýnská, Cheb, rekonstrukce Zimního stadionu.

Rekonstrukce zimního stadionu, Cheb | Foto: Zdroj: stavbykarlovarska.cz

Hlasovat je možné od 15. května do 18. června. Soutěž a přehlídka Stavby Karlovarského kraje vznikla v roce 2001 a od té doby se koná každý rok (kromě roku 2020). Letos se tedy koná už 23. ročník.

Všechny přihlášené stavby v kraji a hlasovat můžete zde www.stavbykarlovarska.cz

Soutěž má za cíl, na základě hlasování odborné poroty i veřejnosti, vybrat nejlepší stavby bez omezení jejich charakteru a účelu, které byly zkolaudovány a uvedeny do provozu v období předchozích tří let od 1. 1. 2021 až 30. 4. 2024 a do soutěže přihlášeny nejdéle do 30. dubna 2024.

O stavbu kraje se ucházejí Císařské lázně, bytové domy, parky i nemocnice

Stavby a projekty hodnotí odborná porota a veřejnost; samostatně bude udělena cena Ministerstva průmyslu a obchodu, cena hejtmana Karlovarského kraje a cena primátorky města Karlovy Vary.