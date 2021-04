Zrekonstruovaná mateřská škola, opravený hřbitov a bohatý kulturní život. Tím vším se mohou pochlubit v Trstěnicích. Velkou radost udělal Trstěnickým i obchvat jejich obce, na který čekali dlouhá léta.

V Trstěnicích se snaží realizovat projekty. Nezapomínají ani na kulturní život. | Foto: obec Trstěnice

„Největší radost mám asi z toho, že se tady začali lidé více družit,“ řekla starostka obce Helena Repíková. Tomu napomáhá i řada kulturních akcí. „Samozřejmě v tomto covidovém období je kulturní život na nule. Snažili jsme se proto alespoň zapojit děti. V loňském roce naši nejmenší zdobili stromeček, pořádali jsme také velikonoční soutěž.“ I letos se uskutečnila velikonoční cesta. Děti na stanovištích hledaly vajíčka, která teď musí vymalovat a poté je pověsí na břízku. Celá cesta byla vytvořena tak, aby se děti nepotkávaly. „Ani start soutěže jsme neměli nijak vyznačený, všichni mohli začít, kde chtěli,“ uvedla starostka. V necovidových letech to ale v Trstěnicích žije mnohem více. Místní staví májku. Velmi oblíbenou akcí je dětský den. Ten se léta koná v bývalém vojenském prostoru Cech svatého Víta. „Jde o opravdu velkou akci a myslím, že odhadem se během dne vystřídá zhruba tisíc lidí,“ pochválila tradiční akci starostka. V Horní Vsi se zase koná bramboriáda. „To je velice hezká akce, kdy se vybírají nejhezčí nebo největší brambory. Nechybí ani spanilá jízda traktorů. Mezi naše další akce patří Pouťové slavnosti, rybářské závody, lampionové průvody nebo pouštění draků. Dá se říci, že každý měsíc se uskuteční jedna akce. Lidé jsou na to zvyklí a vždycky se chodí ptát, jestli bude to či ono,“ pousmála se Helena Repíková.