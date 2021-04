Během pár dní se k jedné dobrovolnici přidali další a roušky z Trstěnic se rozdávaly do nemocnic, na úřady, hasičům, policistům a všem, kdo si řekl.

„Byl to nápad jedné místní maminky Karly Hlavové,“ řekla starostka Trstěnic Helena Repíková. „Napsala mi zprávu, že by ráda našila pro svou rodinu, přátele a možná i pro někoho navíc pár roušek, zda bych pro ni neměla prostor, protože má malinký byt. Okamžitě mě napadlo, že máme v obecní budově místo. Řekla jsem, ano. Hned jsme se šly podívat, zkoukla to, přinesla si šicí stroj,“ přiblížila začátek velké šicí akce starostka. „Do toho se chytla moje sestra, která řekla, že pokud jí ukáže jak na to, přidá se. A tím vznikla akce, kdy jsme ušily pět tisíc roušek.“

Trstěnickou roušku dostal každý, kdo si o ní napsal. „Hodně nám pomohla paní Hnátová, která nám vozila látky, tkalouny, nitě. Zapojili se i další lidé, kteří přinesli látky, prostěradla. Jan Budka nám daroval spoustu materiálu, Martin Hurajčík zase rozvážel, když jsme potřebovali.“

Helena Repíková na tu dobu ráda vzpomíná. „Byla to skvělá akce. Musím říct, že jsem nikdy nezažila takovou solidaritu. V životě ne. Tohle bylo něco úžasného. Každý nosil stroje, holky chodily po práci, šily do noci. Byly tam dvě noci, dva dny v kuse. Lidé nám tam nosili jídlo a pití. Bylo příjemné, jak byli všichni vděční i za látkovou roušku.“

Trstěnické ženy kromě jiných ´ozdobily´ i městské strážníky. Ti si přinesli stará trička s nápisem Městská policie a z nich jim dámy našily ústenky. V Trstěnicích jich vyrobili několik tisíc. „Máme evidovaných pět tisíc roušek. Ale bylo jich mnohem víc. Častokrát se stalo, že přišly maminky, které si přinesly látku s motivy pohádkových postav nebo veselých potisků, a holky pro jejich děti roušky ušily.“ Jak Helena Repíková přiznává, o rouškách se jim i zdálo.

„Vzpomínám, že na začátku se lidé opravdu báli. Nevěděli jsme, co nás čeká. Roušky jsme předávali v rukavicích mezi dveřmi. Ale já a myslím, že i holky, na tu dobu rády vzpomínáme. Nikdo za to nic nechtěl. V tomhle případě říct díky nestačí,“ dodala starostka.

„Neskutečný pocit, když se lidé fotí v naší roušce a posílají fotky,“ řekla v době akce roušky Karla Hlavová. „Vážíme si toho, děláme to rádi.“