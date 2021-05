„Sledujeme mírný nárůst incidence a neradi bychom se dostali zpět do kritické situace, kdy všichni zdravotníci a ostatní s vypětím všech sil denně bojovali o život pacientů s covidem-19. Potřebujeme se nadechnout, zregenerovat a očkování je tím nejúčinnějším způsobem, jak negativní trend počtu nakažených zvrátit,“ uvedla Dagmar Uhlíková, lékařská ředitelka Karlovarské krajské nemocnice a krajská koordinátorka očkování.

K očkování vyzývá i hejtman Petr Kulhánek. „Může být pro nás všechny 'vstupenkou' do normálního života, v němž se nemusíme bát o zdraví, do života, ke kterému patří návštěvy rodiny a přátel, kulturní a sportovní akce, cestování. Věřím proto, že zájemců o vakcínu bude stále přibývat a spolu s tím se bude snižovat riziko šíření nákazy. Očkování v Karlovarském kraji pokračuje stále velmi rychle, navíc během května se bude navyšovat počet vakcín Pfizer, které přicházejí do regionu, na 11700 dávek týdně oproti původním 7700 dávkám týdně. Očekáváme ale i dodávky dalších typů vakcín, jež jdou mimo jiné k praktickým lékařům,“ vysvětlil hejtman.

Od 5. května se na očkování může registrovat další skupina lidí, a to občané starší 50 let.