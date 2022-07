Na tradiční chebské závody se těší i Kateřina Dušková z Chebu, která je zároveň maminka dvou malých sportovců. „Musím přiznat, že nemáme vůbec natrénováno, tedy já ne. Mé děti jsou přece v tom pohybu zdatnější, ale řekli jsme si, že to bude naše rodinná výzva, a že to prostě dáme. Já si hodím rovnou desítku,“ směje se Katka Dušková.

Sportovní odpoledne v Chebu zahájí závody dětí. „Ty se poběží přímo po náměstí Krále Jiřího z Poděbrad a nabídnou nevšední atmosféru velkého závodu. Menší závodníci do 6 let věku zaběhnou 500 metrovou trať a starší děti do 15 let poběží dvě kola, a to je 1000 metrů. Pro děti bude připraven také bohatý doprovodný program plný her, který zajistí oficiální partneři akce,“ dodává Ouřada.

Díky projektu ČUS – Sportuj s námi! bude reportáž z letošního ročníku vysílána v týdnu po akci na programu ČT sport. Všechny informace jsou pod odkazem www.valdstejnova10.cz