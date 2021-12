„Hlavní předností naší výstavy jsou vypsané doprovodné komentované skupinové i individuální prohlídky betlémů. Největší radost máme z dětských skupin ze škol a školek, které na betlémy zavítají. Návštěvníci se během komentované prohlídky zapůjčených lidových betlémů seznámí s biblickým příběhem Narození Ježíše Krista, se základním dělením betlémů, rozdělením scén a postaviček i s historií vývoje betlémů, včetně darů tří králů,“ říká duchovní správce chrámu sv. Olgy, otec Metoděj Kout.

Betlémy je možné si v chrámu prohlédnout každý den od 14:00 do 16:00, a to až do 17. ledna, kdy pravoslavným křesťanům končí vánoční období podle juliánského kalendáře. „Každý betlém je svým způsobem originál. Betlemář rozhoduje o tom, nakolik bude jeho betlém orthodoxní a věrný zažitému tradičnímu kánonu pravidel. Skříňové betlémy navíc díky pevnému rozmístění figurek i scény de facto zachycují betlemářovu interpretaci tohoto křesťanského svátku,“ dodává otec Metoděj.

Soukromá sbírka zapůjčených betlémů pana Petera pochází podle slov otce Metoděje z oblasti Králíky a okolí v Orlických horách. Betlémy, které byly vyrobeny králickými řezbáři v letech 1900 až 1930, jsou známy pod označením králické figurky či králické betlémy. Ve své době byly nesmírně oblíbené, jejich tvůrci vyrobili miliony figurek, betlémy se vyvážely do celého světa. Vystavené historické betlémy jsou podle slov otce Metoděje především svědectvím a otiskem řezbářů, kteří do nich před více než 100 lety otiskli povzbudivé poselství něhy, radosti a naděje.

Vstupné na výstavu je jako každý rok dobrovolný příspěvek, který slouží na pokrytí nákladů spojených se zapůjčením betlémů, zajištění komentovaných prohlídek a jejich zpřístupnění široké veřejnosti.

Termíny komentovaných prohlídek betlémů jsou: 20. 12. v 15:30 a 3. 1. v 15:30.

Skupinovou nebo individuální komentovanou prohlídku mimo vypsané termíny lze objednat na telefonním čísle: 773 660 205.