Karlovaráci si už navykli na vánoční trhy, které se už popáté konají na Mlýnské kolonádě. Atmosféra je tam přece jen jiná než na třídě T. G. Masaryka nebo ve Smetanových sadech, kde v minulosti stávaly stánky s adventním sortimentem. Obyvatelé Karlových Varů, kteří sem zamíří, tak mohou načerpat adventní atmosféru promenádou od Dvořákových sadů.

Vánoční trhy ve Varech pod palbou kritiky. Organizátor uvažuje o změnách | Video: Kopecká Jana

Jenomže kritika je letos ze strany především Karlovaráků na nabízený sortiment tak velká, že infocentrum jako hlavní pořadatel uvažuje o radikální změně v příštím roce. Catering totiž převažuje nad tradičním vánočním zbožím. Na trhy si stěžují i samotní trhovci. „Jen jídlo a svařák. A podle paní primátorky to prý občané Karlových Varů tak chtějí. Já jsem toho názoru, že ty nájmy stánků s jiným sortimentem nelze uplatit. Pamatuji si na prvních trzích paní s dřevěnými ozdobami za 15 až 40 korun. Kolik by jich asi musela prodat?“ napsala na facebokovou skupinu Karlovarského deníku například Olča Bischofová.

Ředitel Infocentra Josef Dlohoš o stížnostech veřejnosti ví. „Po Vánocích vždy trhy vyhodnocujeme. Chci s paní primátorkou řešit další ročník, protože kritika je letos opravdu velká. Lidé si stěžují, že je zde nabízeno hlavně jídlo a pití a z vánočních trhů tak téměř zmizel klasický sortiment. Uvažujeme o změnách,“ uvedl ředitel Dlohoš.

„Doba se změnila. Ti, co prodávali vánoční dárky, po covidu skončili, prostě příliš nejsou. Navíc lidé dnes nakupují daleko méně. Mám dokonce problém stánky obsadit, protože není poptávka,“ reagovala Simona Vránová, ředitelka městské společnosti KV City Centrum, které má trhy na starosti. Dodala, že se například uvažuje i o snížení nájmu. „Teď se platí za stánek s předměty 20 tisíc korun, za stánek, který nabízí jídlo bez alkoholu, 30 tisíc. Ten, kdo má jídlo i alkohol, zaplatí měsíčně 36 tisíc korun. Přemýšlíme, že u stánku, který není s jídlem, bychom šli s cenou o pět tisíc korun dolů. Catering si dokáže určitě vydělat, tam o snížení neuvažujeme. I tak si ale myslím, že nájmy přemrštěné nejsou,“ uzavřela.

Zdroj: Kopecká Jana

A co samotní trhovci? Shodují se, že letos je to bída. „Zdejší vánoční trhy jsou jen o jídle. Já tu prodávám vánoční ubrusy, které sami šijeme z dodaných látek, a je to špatné. Jen pár lidí, co sem přijde, to ocení. Jsem tu první rok a zda přijedu i příští, si rozmyslím,“ uvedla Věra Krátká, u níž nejvíce nakupují Němci, pak němečtí Rusové a jen tu tam nějaký Čech.

Nejvíce Čechů, až dokonce 80 procent, nakupuje například u stánků se svíčkami, které prodává Aneta Hipčová z rodinné firmy z Berouna. „Víkendy jsou slušné, přes týden je to horší. Lidé chodí spíše jen kukačku. Ve Varech prodáváme teprve poprvé a angažování v příštím roce zvažujeme,“ poznamenala podnikatelka z Berouna.

Nijak nadšený z letošního prodeje není ani prodejce sýrů a uzenin z Maďarska Michal Gora z Nového Sedla. „Je znát, že lidé šetří, více tak prodáme sýrů než klobás, protože jsou prostě levnější. Čechů chodí hodně málo. Spíš u nás nakupují cizinci, hlavně Rusové a Ukrajinci,“ svěřil se prodejce s tím, že očekávání bylo mnohem větší, než je nakonec realita.