„Veliké poděkování patří i našim městským společnostem a organizacím, které se do programu setkání aktivně zapojily, ať už to bylo Karlovarské městské divadlo, Infocentrum města Karlovy Vary, Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, Kancelář architektury města nebo Dopravní podnik Karlovy Vary,“ uzavřela primátorka Karlových Varů.

Město zajišťovalo kompletní program a všechny organizační detaily. Setkání finančně podpořili sdružení Slavná lázeňská města Evropy / The Great Spa Towns of Europe, Ministerstvo kultury České republiky, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, Karlovarský kraj a dobrovolný svazek obcí Salony Evropy, který tvoří tři nominovaná česká lázeňská města.

Slavnostní ceremoniál v budově karlovarského divadla doprovodila vystoupení hudebního uskupení Inflagranti a tanečníků souboru Losers Cirque Company. Součástí dvoudenního pobytu delegací v Karlových Varech byla rovněž slavnostní večeře v Grandhotelu Pupp, dvě prohlídky města se zasvěceným komentářem zkušených průvodců, návštěva muzea Becherovky, podzemí Vřídla a krypty kostela sv. Máří Magdaleny. „Byla to organizačně náročná příprava, stála nás mnoho práce, upřesňování, dolaďování i změn na poslední chvíli, ale nakonec se setkání dokonale vydařilo,“ dodala primátorka.

"Je to pro nás obrovská pocta a byla jsem ráda, že jsme se mohli všichni, kdo na společné nominaci spolupracovali, sejít osobně. Mnoho předchozích jednání probíhalo on-line, stejně jako jednání Výboru pro světové dědictví UNESCO, který naši nominaci schválil letos 24. července. Datum ani místo nebyly zvoleny náhodně, začátek října připomíná hodnotící misi inspektorů z Mezinárodní rady památek a sídel ICOMOS, kteří naše města navštívili v září a říjnu 2019 a ve své zprávě naši nominaci doporučili. Právě v Karlových Varech přesně před dvěma lety jejich mise skončila. A Karlovy Vary byly nejen poslední zastávkou této mise, ale po dlouhou dobu také tahounem společné nominace,“ uvedla primátorka.

Slavnostní události se zúčastnili představitelé členských měst skupiny Slavná lázeňská města Evropy / The Great Spa Towns of Europe a představitelé jejich zemí, které jsou členy UNESCO. Každá ze sedmi zemí, v nichž se zapsaná města nachází, obdržela během společného podvečera v Karlovarském městském divadle oficiální certifikát o zápisu a jejich představitelé zapsaných měst obdrželi jejich kopii.

