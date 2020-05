Kampaň se zaměří především na rodiny s dětmi během letní dovolené.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Antonín Hříbal

S nadsázkou by se dalo říct, že po mimořádném zasedání karlovarského zastupitelstva se z Josefa Dlohoše, ředitele Infocentra stal jeden z nejmocnějších mužů ve městě. Na znovuoživení lázní, které pandemie koronaviru téměř zdecimovala, obdržela tato městská společnost 45 milionů korun. Z nich bude podle primátorky Andrey Pfeffer Ferklové (ANO) 10 milionů použito na tak zvané VARYvouchery, které mají do města finančními bonusy nalákat české hosty v době dovolených. Dalších 35 milionů poslouží na kampaň na podporu lázeňství a cestovního ruchu v celé ČR, která bude Vary prezentovat jako město zážitků, Dalších pět milionů by mělo pomoci oživení kultury ve městě. „To vše pod přísnou kontrolou finančního výboru a rady města,“ zdůraznila primátorka. Podle ředitele Infocentra je základní myšlenkou VARYvoucherů vrácení českých hostů do lázní. „Kampaň by měla začít 25. května Od tohoto data se na našich stránkách objeví registrační formulář slevových voucherů v hodnotách 1000, 2500 nebo 5000 korun,“ uvedl Josef Dlohoš. Důležité bude podle něj to, o jaký typ pobytu budou mít hosté zájem. Na webu budou i všechny podmínky a zařízení, kde mohou poukazy uplatnit. Hoteliéři a lázeňské domy tuto pomoc města vesměs vítají a podpořila ji i opozice, i když s námitkami. Podle zastupitelky Věry Bartůňkové (KSČM) by měly hotely služby zlevnit, protože Vary patří k nejdražším městům. Podle Jana Kroniky, šéfa krajské Asociace hotelů a restaurací se ale karlovarští hoteliéři na českou klientelu už dávno soustřeďují a nastavili kvůli ní nízkou cenovou politiku.