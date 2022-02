Prodej apartmánových bytů je v plném proudu. „My jsme se snažili nastavit ceny tak, aby to odpovídalo dané poptávce v širokém okolí, takže si myslím, že ceny jsou adekvátní lokalitě a rozhodně jsou menší než například v Plzni nebo v jiných větších městech. Odkup bytů jsme spouštěli později, protože nám přijde fér prodávat až v momentě, kdy je samotná stavba vidět,“ pokračuje.

V nebytových prostorách domů budou k dispozici i služby nebo lékařské ambulance. „Uvažujeme o celé řadě zdravotníků. Budou tu různí lékaři, ale i tolik žádaní zubaři,“ doplňuje Zikmund.

V tomto komplexu se nachází čtyři budovy, a to A, B, C a D. „D je samostatná pětipatrová budova, která bude spojena pouze částí terasy z budov B a C. Co se týče A, B a C, mají společné první nadzemní podlaží, kde jsou nebytové prostory pro obchody a služby, jako je například kadeřnictví a také garáže. Ve druhém podlaží se nachází jedna velká terasa, která bude sloužit také pro všechny tři budovy. V pátém nadzemním podlaží jsou už samostatné věže. A každý byt tam má terasu,“ sděluje stavbyvedoucí Josef Chlanda s hlavním stavbyvedoucím Josefem Baštářem.

Pokud vše půjde podle plánu, lidé by se tam mohli začít stěhovat už během roku 2023.