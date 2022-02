Ve Skalné museli zavřít lékárnu, kvůli nedostatku personálu

Důvodem je nedostatek kvalifikovaného personálu. Lidé tak musí pro léky buď do Františkových Lázní nebo do patnáct kilometrů vzdáleného Chebu.

Město tuto záležitost bere na zřetel a snaží se situaci řešit, hledá nového lékárníka. „S politováním jsme museli oznámit, že společnost AESCULUS v.o.s., provozující lékárnu ve městě Skalná k 31. prosinci 2021 ukončila svoji činnost z důvodu nedostatku kvalifikovaného personálu. Jak město Skalná, tak i provozovatel lékárny, se tuto situaci snaží řešit tak, aby se lékárna zpět do města vrátila v co možná v nejkratší době, neboť jde o službu, která je hojně využívána, nejen místními, ale i lidmi ze širokého okolí," sděluje tajemnice města Martina Muchnová.

Kapacita pavilonů v nemocnici je vyčerpána. Čeká ji modernizace za 2,9 miliardy

Občany Skalné absence lékárny trápí. Mnozí nevlastní automobil a pro léky musí hromadnou dopravou. „To, že tu teď nefunguje lékárna je pro nás velmi stresující. Byli jsme léta zvyklí na tyto služby a bylo to pro nás velmi pohodlné, protože jsme měli vše při ruce. Teď se situace pěkně zkomplikovala. My máme štěstí, že jsme pojízdní, ale ve Skalné je mnoho seniorů, kterým to znepříjemňuje život. Další záležitost je ta, že do Skalné si pro léky jezdili i lidé například z Lubů. Ti tedy mají nejbližší lékárnu ještě o dost dál, než my. Doufám, že se u nás brzy otevře, protože to není opravdu ideální," říká Míla Mokrá ze Skalné.

Situaci pociťují i maminky s malými dětmi. „Jsem druhým rokem na mateřské a ten čas na ní opravdu rychle utíká. Jsem doma se svou dcerou a vše si potřebuji naplánovat, abych v klidu stíhala. Nejhorší jsou ale pochůzky, například na úřady, ale i různé lékařské prohlídky. To, že tu nyní nefunguje lékárna, se nám příliš nehodí, protože transport s malým dítětem je, co si budeme povídat, velmi náročný. Zrovna je i takový čas, kdy se setkáváme s vyšším výskytem nemocí, každopádně věříme, že se situace vyřeší v co nejkratším časovém horizontu," míní Terezie Sekalová ze Skalné.

Skalná prosí o pomoc při hledání nové pracovní síly i veřejnost. „Pokud znáte někoho nebo jste lékárník s odbornou kvalifikací a měl byste zájem o práci v lékárně ve Skalné, budeme rádi pokud nás kontaktujete na mail tajemnik@skalna.cz nebo na telefon 354 548 820," uzavírá tajemnice Muchnová.

Chebská Waldorfská škola není už jen pobočkou karlovarské školy