I VE SKLENÍCÍCH na Chebsku se daří lidem pěstovat hroznové víno.

Například zahrádkář Jiří Krutina ho pěstuje už několik let a vždy je výborné. „Na začátku mi to s vínem moc nešlo, a to přesto, že ho máme všichni velmi rádi. Ale pak jsem ve skleníku vyměnil půdu. A od té doby mi víno jde úplně nádherně. Krásně se rozrůstá a hlavně je plné šťávy a je velmi chutné,“ sdělil zahrádkář. Botanický název je réva vinná. A ta má další své poddruhy, které se pěstují jak pro výrobu vína, tak slouží i k přímé konzumaci plodů. Jde o popínavou, dřevnatou liánu, která se pne po oporách, k nimž se přichycuje pomocí úponků.