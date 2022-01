Vzpomínkové místo podle ní vzniká na základě inspirace už fungujících pietních míst v Brně, Olomouci, Třeboni a v Českých Budějovicích. „Je mnoho rodin, které své miminko nemohly pojmenovat a důstojně pohřbít. Až do roku 2017 bylo jejich dítě spáleno s dalším anatomicko-patologickým materiálem z nemocnice. Nemají tak za svým miminkem kam jít, není nikde pohřbeno… Proto přinášíme možnost zavzpomínat, rozloučit se, mít někde místo, kam přinést květiny, svíčky,“ vysvětluje. Dodává, že vzpomínkové místo nechtěli umisťovat do areálu hřbitova. „Rozhodli jsme se pro blízkost poutního místa, které v sobě nese naději, je přístupné po celý rok v jakoukoliv dobu. A navíc po celý rok má svou nezaměnitelnou atmosféru, kdy vítr odfoukává trápení a přináší pohled do dáli, který nám dává víru pokračování života i přes těžké okamžiky, s nimiž se v životě potkáváme,“ uvádí ředitelka hospicu, který poskytuje poradenství rodinám, které utrpěly ztrátu dítěte před, při, nebo krátce po porodu.

Předháníme se na slevomatu, kdo za pobyty nabídne méně, říká Jan Kronika