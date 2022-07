„Koně, stejně jako golf patří ke Karlovým Varům. Dostihové závodiště už je tady několik let a také město je dlouholetým partnerem. Jsme pořadatelé některých dostihů jako jsou Nadace města, Primátorky města a Cena města, takže si myslím, že pro Karlovy Vary je to velmi zajímavá příležitost, jak se prezentovat navenek, ale také i pro návštěvníky nejen místní, ale i ty, kteří sem přijedou. Je to příjemné zpestření všedního dne. Co se týče sázek, tak většinou sázím na ty outsidery, protože tam je větší možnost výhry, takže spíše zkouším štěstí a beru to s nadhledem,“ uvádí primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová.

Na Memoriál Josefa Dolejšího se přišel podívat i vysloužilý žokej Josef Váňa. „Dnešní dostihy si užívám nádherně, protože tady nemám žádného koně, který závodí, takže dnes je to bez nervů, ale každému ze svých přátel držím palce, aby dopadli co nejlépe. Je důležité, že není takové vedro, jak vyhrožovali, protože kdyby bylo nebe bez mráčků, tak by to bylo náročné jak pro lidi, tak ale hlavně pro ty koně, pro které by to bylo utrpení, takže když se trochu zatáhne, tak je příjemně,“ sděluje Váňa, který tvrdí, že na dostizích je krásné, že vždy nemusí vyhrát favorit. „Přípravy na dostihy jsou velmi důležité a bez nich by se závody neobešly. V souhře musí být koně, jezdci, ale i celý tým. „Koníci jsou většinou připravovaní v tréninku, a to v domácím prostředí. U jezdců záleží například na tom, zda mají problémy s váhou. Někteří přijedou v pohodě vysmátí, ale někteří musí někde celé odpoledne sedět v sauně, a ti už se tak moc nesmějí. V tomto vedru se mohou i dostavit křeče, ale každý se snaží připravit co nejlépe, protože se běží o peníze a každý z té dotace, která v tom daném dostihu je, chce něco urvat,“ říká.

Strážníci mají v Chebu políčeno na lidi, kteří dělají nepořádek

Josef Váňa má doma skoro sto koní, o které se stará především sám. Přiznává, že ta práce není jednoduchá. „Práce je spousty a v dnešní době mladí moc pracovat nechtějí, takže se to snažíme zvládnout sami, aby to vše fungovalo, jak má. Máme nedaleko dvě stáje, tak je stále se za čím ohánět,“ vysvětluje.

Dostihové závodiště je podle místních klenotem a jeho historie sahá až do roku 1899. Už v této době dávno minulé se v lázeňském městě konaly dostihy, a tato tradice vydržela dodnes. Na místě je secesní tribuna. Hipodrom obepíná devítijamkové golfové hřiště.

Sezona zde pravidelně začíná koncem dubna Dostihovým dnem evropské šlechty. Následuje červnová Karlovarská dvojnásobná míle a Letní cena klisen. Červenec se nese ve znamení Lázeňské míle. V srpnu můžete sledovat Cenu města Karlovy Vary a Cenu Masise. V druhé polovině září sezona končí Cenou zimní královny. Většinou je tedy šest dostihových dní. Jezdí se zde převážně roviny a občas najdete v dostihovém kalendáři i nějaký ten steeplechase.