Přesto se většina oslovených hospodyněk shoduje: „Uděláme si Velikonoce jen pro sebe a svou rodinu.“

„Co mi zcela jistě chybět nebude, je pomlázka,“ zasmála se Veronika z obce na Chebsku. „Nějak na mě tento zvyk neudělal dojem. V anonymitě města se ještě schováte, na vesnici ale ne. Je sice přestupný rok a někteří tvrdí, že by pomlázky měly vzít do rukou ženy, to se ale u nás nikdy nedrželo. Takže bych výprask schytala zase jen já. Jinak si Velikonoce samozřejmě připravíme. Upeču mazanec, vytvořila jsem doma jarní výzdobu a pár vajíček také obarvím.“

Mezi těmi, kterým budou tradiční Velikonoce opravdu chybět, je Daniela z Chebu. „Doufám, že si pomlázku sežene alespoň přítel, abych neuschla,“ řekla.

„Velmi mě mrzí, že letos to bude všechno jiné. Pro mě je pomlázka příležitost setkat se s lidmi, na které jindy člověk nemá čas. Známí přijdou se svými syny, posedíme, popovídáme a člověk je rád, protože některé lidi, kteří dorazí, vidí pomalu jen na Velikonoce. A letos bych osobně lidi potřebovala více než jindy. Co se týká zvyků, držíme jen ty nejzákladnější. Samozřejmě k tomu v první řadě patří pořádný jarní úklid, ten už mám za sebou. Peču beránka, vyzdobím okna a celý byt vajíčky, zajíčky a květinami,“ přiblížila, jak v její domácnosti svátky jara vypadají.

„Na Velikonoce, byť jiné, máme téměř hotovo,“ pochlubila se Viktorie z Chebska. „S dětmi jsme uklidily a připravily výzdobu. A protože jsem své dětství trávila na vesnici u babičky, která byla silně věřící, přenesla jsem si některé zvyky i do dospělosti.“

U Viktorie doma se například na Zelený čtvrtek pečou jidáše. „Na Velký pátek zase zásadně neperu,“ přiblížila další zvyk. Na Velký pátek se totiž nemá prát prádlo, protože by se namáčelo místo do vody do Kristovy krve. „Na Bílou sobotu se u nás tradičně pletou pomlázky. A budou se plést i letos, je jedno, že je to jiné a dostanu s ní jen já. Upeču beránka i mazanec. Prostě jsem takhle naučená a tyto velikonoční zvyky budu dodržovat i letos. Jen můj syn nebude koledovat vajíčka u sousedů, ale na zahradě, kde mu schováme dobroty. Alespoň ho na chvíli zabavíme,“ dodala.