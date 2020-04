A není to právě jednoduchá válka. Někteří jsou už týdny raději odloučeni od svých blízkých, aby co nejvíce eliminovali riziko případné nákazy. To se stalo i veliteli čety z karlovarské stanice Jiřímu Bučkovi, který je hasičem už 33 let a svým kolegům velí 26 let.

„Za svou kariéru už jsem zažil různé epidemie, SARS či ebolu, ale toto je jiné. I proto se už od začátku raději nestýkám ani s dětmi, ani vnoučaty, protože si uvědomujeme, že jsem opravdu dennodenně v kontaktu s nakaženými lidmi i infikovaným materiálem. V dnešní moderní době ale naštěstí není problém se s nimi vidět on-line,“ říká velitel Buček. Přiznává, že tentokrát byla manželka na začátku nervóznější než jindy. „Měla by dostat největší vyznamenání, je to zlatý člověk,“ konstatuje velitel hasičů, jehož syn je voják v generálním štábu a dcera u kriminální policie.

Co konkrétně tedy hasiči během pandemie vykonávají? V první řadě spolupracují s nemocnicemi, odkud odvážejí infikovaný materiál. „Ten, co se dá znovu použít, dáme do ionizační místnosti, aby se dekontaminoval. Strach nemám, ale musíme být pochopitelně velmi ostražití, nic nepodceňujeme. V rámci sboru eliminujeme i kontakt s ostatními směnami, s denními pracovníky se vůbec nevídáme,“ vysvětluje.

Hasiči také pomáhají při reparaci, tedy transportu nakažených lidí do jejich domovů. „Dostaneme třeba pokyn, že do Prahy přiletěl pacient s covidem-19, kterého je potřeba převézt do Varů. Auto pak musíme důkladně vydezinfikovat. Vše je zdarma,“ pokračuje Buček.

Jeho četa pomáhala i s hlídáním hranic a podle Bučka to bylo asi to nejhorší, co během krize hasiči zažili. „Bylo to hodně psychicky náročné. Na hranicích se pohybovalo hodně lidí, kterým se měřila i teplota, bylo to stresující. Vždy jsme se tedy s kolegy domlouvali, kdo tam jak dlouho vydrží. V těch ochranných oblecích to bylo vyčerpávající,“ svěřuje se profesionální hasič, který pohyb ve „sněhulákovi“, tedy ve speciálním obleku, kterému se tak během koronaviru začalo říkat, přirovnává, jako by se člověk navlékl do igeliťáku a zacpal všechny otvory. „Je to hodně nepříjemné, člověk je v tom po dvaceti minutách spařený. A bude hůře, protože venkovní teploty rostou,“ přiznává s nadhledem.

Velitel hasičů se sám na covid-19 testovat nenechal. S kolegy se hlídají a nic nenechávají náhodě. Naštěstí jsou karlovarští profesionální hasiči jedni z mála, kterým se nebezpečný koronavirus prozatím obloukem vyhnul.