„Sbor a jednotka v devadesátých letech zažívaly útlum. Naše zastupitelstvo proto přišlo s tím, že by bylo dobré tuto činnost opět oživit,“ říká velitel. „Zavzpomínal jsem na mladé hasiče a s kamarádem jsme na to kývli.“

Na úplném začátku byli pouze dva a brali to jako zábavu. „Vůbec jsme nevěděli, do čeho jdeme. Protože já jsem řidičský průkaz tehdy neměl, připadla mi funkce velitele. Josef Smolka ho měl, takže jsme z něho udělali strojníka,“ směje se Martin Bežák. Tak jednoduché to ale nebylo. Oba museli absolvovat kurzy, školení a získat osvědčení.

Ani technika, která je v místní hasičárně ´přivítala´, nebyla nijak bohatá. „Ve zbrojnici stála avie. O moderních přilbách nebo pracovních stejnokrojích jsme si mohli nechat zdát. A to nemluvím o hadicích, proudnicích a o všem, co mají hasiči mít,“ uvádí velitel. Postupně se jim ale podařilo získat další nadšence a pustili se do obnovy s vervou. „Sháněli jsme vybavení, kde se dalo,“ líčí.

Ještě téhož roku vyrazili na soutěž O svatého Floriána. „Před kláním jsme trénovali, protože jsme neuměli vůbec nic. Navíc jsme měli velkou motivaci. V případě, že se umístíme na prvním nebo druhém místě, nám starosta slíbil pracovní stejnokroje. Byli jsme druzí. Ten první mundúr mám pořád ještě doma,“ říká. Další rok si Milíkovští vysoutěžili zásahové boty.

Jednotka byly dlouhá léta v JPO V., vyjížděla tedy jen v katastru své obce. „Většinou se jednalo o technické zásahy jako povodně nebo popadané stromy. Až po deseti letech k nám z Lázní Kynžvartu přijela první cisterna a my zažádali o zařazení do JPO III. Můžeme tedy vyjíždět i mimo katastr,“ vysvětluje velitel. Mates v Milíkově vydržel sloužit devět let, pak ho nahradila velkokapacitní cisterna. „Je to něco úplně jiného než na začátku. Z jednotky, kde byla jedna avie, požární stříkačky a staré přilby, máme nadstandardně vybavenou jednotku v čele s cisternou za více jak sedm milionů korun,“ upozorňuje.

Sebelepší technika by ale byla k ničemu, kdyby nebylo lidí. „Je tady skvělá parta kluků, kteří jsou ochotni kdykoli komukoli pomoci. Zažíváme spoustu legrace a společných akcí. Navíc cítíme podporu obce a bereme to i jako závazek vůči ní. Nepopírám, že je to i adrenalin, ale jde hlavně o dobrý pocit, že někomu pomůžete. Říká se, že dobrovolní hasiči nemůžou být normální. To je asi pravda. Člověk to buď v sobě má nebo nemá. Ten, kdo nemá, to nevydrží dělat dlouho. Stojí to spoustu času a je k tomu potřeba i velká podpora rodiny. Bez toho by to nešlo,“ tvrdí.

Někdy jsou podle jeho slov zásahy náročné. „Většinou se jedná, jako v loni, o lesní požáry, které se táhnou několik dní. Stejně tak jsme tady zažili povodně, kdy jsme během necelých čtrnácti dní měli třináct výjezdů,“ popisuje. Největší povodně ale zažil na Liberecku, kam se jednotka v roce 2010 vydala pomoci. „Byla to pro nás obrovská zkušenost, ale sáhli jsme si na dno svých fyzických a hlavně psychických sil.“

Jsou ale i zásahy kuriózní. „Už je to delší doba, ale byli jsme povoláni k pátrací akci po pětiletém chlapci do Dolního Žandova. Našli jsme ho cestou z Milíkova do Dolního Žandova, tedy na druhé straně, než ho kolegové hledali. Naložili jsme ho, přivezli a zásah skončil. Kuriózní byla i situace, kdy jsme vyjížděli z masopustního průvodu nebo z oslavy narozenin.“

A občas i u hasičů platí, že kovářova kobyla chodí bosa. „Stalo se nám, že jsme jezdili na povodních, zatímco já měl metr vody ve sklepě a doma si museli poradit beze mě. Kolega zase při vichřici společně s námi odstraňoval jeden strom za druhým a vůbec netušil, že i jemu na zahradě spadl strom na plot.“

Za třiadvacet let se podle jeho slov hodně změnilo. „Nejde jen o techniku, zvýšily se i nároky na samotné dobrovolné hasiče, velitel musí zvládat více administrativy, kluci absolvovat více školení a kurzů,“ sděluje. Svého rozhodnutí před třiadvaceti lety ale nelituje. „Co bych dělal, kdybych mohl vrátit čas? Šel bych do toho znovu. Mohl bych bez hasičů žít, ale už bych to asi nebyl já,“ uzavírá velitel.