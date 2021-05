Pořadatelé mohou nabídnout maximálně polovinu kapacity hlediště, přičemž uvnitř může být nejvýš 500 lidí. některá kina v kraji chystají spuštění provozu na tento týden, jiná na začátek června a některá zůstanou prozatím zavřená.

"V pondělí určitě otvírat nebudeme, ale v týdnu chceme provoz zahájit. Program budeme dávat dohromady podle toho, co za filmové snímky distributoři uvolní. Vloni začaly probíhat některé premiéry filmů, které se pak stoply, takže ty by mohly teoreticky do kin, uvidíme," řekla vedoucí sokolovského kina Alfa Markéta Prokešová. Kino má celkovou kapacitu 406 diváků, přijít může polovina z nich. Alfa spadá pod městský dům kultury a podle místostarosty Sokolova Ladislava Sedláčka jsou finanční ztráty kina velké. Kromě zisku ze vstupenek, který každoročně stoupal, museli zlikvidovat i spoustu zásob, které měli přichystané pro mlsání diváků. Ty největší škody však vidí úplně někde jinde.

"Kromě kulturních škod jsme přišli jsme o sehraný tým kina, který se za rok takřka rozpadl, lidé se rozutekli. Skvěle fungoval a nezbývá než věřit, že se dá opět dohromady dobrá parta lidí," dodal Sedláček.

Dalším velmi oblíbeným kinem v kraji je Svět v Chebu. Jeho provozovatel Pavel Hájek říká, že zatím bohužel otvírat nebudou.

„Provozní ztráty jsou vysoké, přežíváme díky pomoci města Chebu a z úspor. Zásoby, co nám zbyly jsem se snažil prodat, případně darovat, zbytek jsem zlikvidoval. Na zaměstnance jsem čerpal z programu Antivirus, v kompenzacích se na kulturu bohužel příliš nemyslelo, nebo jsme na ní nedosáhli, na program pro audiovizi čekáme. Tento rok ukáže, jak to bude pokračovat a přiznám se, že mám obavu. Myslím, že bychom mohli otevřít na přelomu června a července, jsme ale závislí na nabídce distribučních společností a dokud neotevřou multiplexy, nebudou ani dlouho očekávané trháky. Další otázkou je, zda se diváci do kin vrátí a v jakém počtu, určitě budou požadovány rozestupy, respirátory a testy. Léto je vždy divácky slabší a sezona pro nás začíná koncem roku, jestli se na podzim opět situace zhorší a kulturu opět zavřou, bude to smrtící rána. Prozatím tedy vyčkáváme, co vláda uvolní. V tuto chvíli bohužel otvírat nebudeme, i když vše chystáme a na diváky se moc těšíme," řekl provozovatel chebského kina Svět Pavel Hájek.

Otvírat se v červnu chystá chebské kino Art. Program je podle provozovatelů pestrý a plný zajímavých filmů.

Zahajují 2. června předpremiérou kontroverzního snímku Smolný pich aneb Pitomý porno režiséra Radu Judeho, který dostal hlavní cenu za režii na Berlínském filmovém festivalu. Uvedou celkem tři filmy severské produkce. Dva snímky s Madsem Mikkelsenem, Chlast o pozitivní roli alkoholu v pedagogice od Thomase Vinterberga a ukrutně zábavnou komedií Rytíři spravedlnosti Anderse Thomase Jensena a konečně i filmovou ódu od velice originálního švédského režiséra Roye Anderssona O nekonečnu. Mimo standardní program v rámci festivalu Chebské dvorky uvedou v pátek 11. června film s fotografickou tématikou Helmut Newton: Nestoudná krása. Projekce kina se zaměřuje na artové filmy pro diváky, nespokojené s masovou produkcí prezentovanou v komerčních kinech.

Podmínkou účasti na všech akcích je a zatím bude buď negativní test, uplynutí tří týdnů od první dávky očkování, nebo maximálně 180 dní od prodělané nemoci covid-19. Oba typy akcí mohou navštěvovat jen sedící diváci a musejí nosit respirátor.

"Kino mi chybí, ale počkám si na venkovní kulturní akce nebo letní kino, protože s respirátorem sedět v kině fakt nebudu. Studuji a pracuji ve zdravotnictví a respirátorů jsem si za poslední rok užila opravdu dost. Uvítám proto každou chvilku bez něj," říká studentka Nikol Lihlová.