Bývalý starosta Ostrova, krajský radní pro oblast dopravy a poslanec Parlamentu Jan Bureš tyto informace potvrdil. "Prosazuji čtyřpruh. Musíme počítat s tím, že stavba jako je rychlostní silnice na sever Čech by tu měla vydržet sto let. Intenzita dopravy narůstá, a pokud by se teď postavil třípruh, za pár let by nemusel stačit. Proto lobbuji u ministra dopravy za čtyřpruh," vysvětlil Bureš.

Také se snaží změnit legislativu v dané oblasti, a to konkrétně ohledně propočtů intenzity dopravy. Právě údaje z intenzity budou hrát při plánování rychlostní silnice podstatnou roli. "V tuto chvíli se počítá jen intenzita v daném úseku. Já ale prosazuji, aby to bylo po celkové délce, kdy by se sečetla doprava až do Liberce, kde je provoz daleko větší," poznamenal.

Jde tedy o to, zda se bude brát v potaz je provoz v úseku Ostrov - Květnová, nebo Ostrov - Liberec. Pokud by se bral kratší úsek, tak by na to hustota dopravy nestačila, pokud by se bral v potaz úsek Ostrov až Liberec, výsledky by nahrávaly čtyřpruhu. V prvním případě by se pak rozhodovalo mezi Ostrovem a Květnovou o dvoupruhu, maximálně o střídavém trojpruhu. Reálné zahájení výstavby je ale až po dostavbě dálnice D6. Realizace posledních úseků D6, které se nacházejí na území Karlovarska, by měly přijít na řadu v roce 2024. Předpokládané dokončení dálnice spojující hlavní město se západem Čech je pak rok 2026.