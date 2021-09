Stála 166 milionů korun a v pondělí 30. srpna byl objekt slavnostně předán do užívání. Jmenuje se Čtyřka, což odkazuje na budovu bývalé 4. základní školy, která stavbě musela ustoupit.

Řada přítomných lidí na tomto místě začínala svůj školní život či kariéru učitele. Dnes s nadsázkou říkají, že ho tam mohou jednou i dokončit. Vedení města zároveň zveřejnilo, jak chce financovat provoz zařízení a také podmínky, jaké budou muset splnit zájemci o umístění.

"Jsem rád, že město našlo odvahu a projekt podpořilo. Na stole byly tři studie, nakonec komise vybrala tuto variantu. Stavba je dílem velkého počtu lidí," řekl architekt Václav Zůna o projektu, který dostal zelenou před třemi roky.

Zástupci firmy, která objekt stavěla, uvedli, že podobných zařízení u nás moc není což je podle nich škoda. Samotná stavba pak byla prý výjimečná a to i díky kvůli loňské pandemii, kdy se všude takřka zastavil život.

Svých nej má však více. Jedno z nejdůležitějších uvedla starostka Sokolova Renata Oulehlová. "Před svým nástupem do politiky jsem se angažovala dlouhá léta v neziskovém sektoru a podobných zařízení jsem viděla opravdu mnoho. Chyběla jim jedna velmi důležitá věc a tou je soukromí klientů. Zde jsou moderně vybavené jedno a dvoulůžkové pokoje," řekla starostka. Další zajímavostí je, že přímo v objektu bude kuchyně s jídelnou, prádelna a dokonce i kaple. Klienti i návštěvy budou moci využít i malou kavárničku.

"Prožil jsem na tomto místě, v bývalé 4. základní škole, svůj celý život. Měl jsem štěstí na kolektiv se kterým jsme pracoval. To samé přeji i zaměstnancům nové Čtyřky. Klientům pak lásku a pohodu. A možná i já sem jednou půjdu k zápisu," řekl bývalý ředitel už zbourané školy Rudolf Fencl.

V příštích týdnech bude probíhat jeho zkušební provoz a budova i personál se postupně připraví na přijetí klientů. S tím se počítá od nového roku. A jaká jsou kritéria, podle nichž mohou být lidé do pobytového zařízení přijati?

Domov pro seniory (DPS) bude mít k dispozici 11 lůžek a je určen seniorům od 60 let, jejichž stav odpovídá těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby. Dále to bude Domov se zvláštním režimem (DZR), který bude mít kapacitu 50 klientů. Je určen osobám s chronickým duševním onemocněním od 50 let, zejména se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, jejichž stav odpovídá zejména těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby.

Každá žádost bude posuzována individuálně při použití dalších podpůrných měřítek v závislosti na konkrétním případě.

O práci ve Čtyřce byl velký zájem a stav nebylo problémem naplnit. V současné době se však stále ještě hledá ředitel.