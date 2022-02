Nová jednatelka Letiště Karlovy Vary Alice Justina Undus.Zdroj: Archiv Alice Justiny UndusLetiště problémy ustojí, ale jen s podporou svého jediného společníka, tedy Karlovarského kraje. Letošní rok bude pro letiště výnosově příznivější, protože očekáváme nárůst leteckých výnosů v oblasti nepravidelné přepravy, což budou letní chartery do Antalye, a také nárůst v sektoru business aviation a výcvikových letů společnosti F-Air. Nicméně letiště se i navzdory zvýšeným příjmům bude muset poprat se zvýšenými náklady ve formě cen energií a jiných vstupů a také mzdových nákladů, které od 1. ledna vzrostly plošně o pět procent, což je v době vysoké inflace nutné, jinak bychom o zaměstnance přišli. Krom toho v roce 2021 byly na příjmové straně letiště také nezanedbatelné příjmy z vládních programů covid nepokryté náklady a covid letiště, které letos již nepřijdou, takže celá tíha mzdových prostředků půjde na vrub letiště. Odpověď na vaši otázku je tedy ano, výnosy budou vyšší, provoz na letišti větší a celkově situace optimističtější, takže to odražení ode dna v této oblasti tu bude. Na druhou stranu ovšem růst nákladů a výpadek covidové podpory ty zvýšené výnosy převýší a vymažou, takže celkový hospodářský výsledek zůstane i v roce 2022 v červených číslech.

V roce 2021 letiště navázalo spolupráci s firmou AviTechnics, která provádí na letišti traťovou údržbu letadel pro lotyšského klienta Smartlynx Airlines. Budete v této spolupráci pokračovat?

V letošním roce budeme ve spolupráci s AviTechnics pokračovat, je to otázka období jara a pozdního podzimu, protože v létě všechna letadla budou ve vzduchu.

Letecky z Karlových Varů přímo do Turecka, v letní sezóně přibyde přímá linka

Cestovní kancelář Čedok oznámila provozování přímých letních letů z Karlových Varů do turecké Antalye. Myslíte si, že o tyto lety bude mezi lidmi zájem?

Rozhodnutí Čedoku naplánovat přímé lety z Karlových Varů je pro nás výborná zpráva a já si osobně velice cením jejich obchodní „odvahy“ to udělat. Pevně věřím, že mezi lidmi v regionu je a bude o tyto zájezdy zájem, Antalye je atraktivní destinace, která nabízí široké spektrum ubytovacích kapacit a dovolenkových aktivit, takže si tam každý najde „to svoje“. Kromě toho přímý let z „domácího“ letiště ušetří lidem čas i stres a naše letiště nabízí odlétajícím klientům parkování zdarma, takže skutečně vidím samá pozitiva.

Plánujete i další spolupráci s cestovními kancelářemi, které by mohly rozšířit lety do zahraničních destinací?

Pokud se plán naplní a těch 15 letů proběhne ve vysoké obsazenosti, bude to znamenat, že příští rok bude zájem z Karlových Varů létat znovu a třeba častěji a s více cestovními kancelářemi. Snad se lidé za to na mne nebudou zlobit, ale dovolím si trochu nadnesený apel – jestli chcete do budoucna létat na dovolené z Karlových Varů, leťte už letos!

Turecké Side vítá každý rok zástupy dovolenkářůZdroj: Profimedia.cz

Kraj připravuje projekt rozšíření a prodloužení vzletové dráhy, který už je takřka před spuštěním. Pomohlo by i to k atraktivitě tohoto regionálního letiště a impulsu pro spolupráci s dalšími nízkonákladovými leteckými společnostmi?

Ano, jednoznačně, proto je projekt modernizace dráhy uskutečňován. Naše dráha limituje svojí délkou maximální vzletovou hmotnost velkých boeingů a airbusů, to znamená, že mají buď menší dolet, nebo nemohou být plně obsazeny, protože startují z kratší dráhy. Některé letecké společnosti mají problém se šířkou naší dráhy, proto u nás prostě v současné době přistávat nebudou. Karlovarské letiště je součástí strategické infrastruktury tohoto státu, a proto si myslím, že na tak velkých projektech, jako je modernizace dráhy, by měl stát participovat – například prostřednictvím SFDI – Státního fondu dopravní infrastruktury, který je v současnosti pro modernizace a opravy dráhových systémů letišť nedostupným zdrojem.