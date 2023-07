/FOTO, VIDEO/ Do Chodové Plané a lázeňského města se sjeli majitelé se svými stařičkými automobilovými veterány ze západu Čech, různých koutů republiky i Německa. Konal se totiž už 24. ročník srazu historických vozidel, který tradičně pořádá Veteran Car Club Mariánské Lázně.

Veterány vyjíždí kopec v Michalových Horách. | Video: Antonín Hříbal

Krásou nablyštěných stařičkých vozů i motocyklů se potěšili diváci v sobotu dopoledne na nádvoří rodinného pivovaru Chodovar v Chodové Plané. Právě zde byl start a první test zručnosti řidičů. Na trať vyrazilo 122 posádek a s veterány projely přes Planou, Novou Hospodu, Černošín, Lestkov a Michalovy Hory zpět do Chodovaru. Odpoledne se pak spanilou jízdou všichni přesunuli pod kolonádu do Mariánských Lázní, kde motoristickou akci vyhodnotili pořadatelé. A vskutku bylo se nač dívat. Motoristickému podniku přálo krásné slunečné počasí, někteří účastníci se stylově oblékli a všem to v nablyštěných veteránech slušelo.

Absolutní vítězkou všech kategorií se stala Jitka Kovaříková se svojí Jawou 250/11 vyrobenou v roce 1949. Druhé místo obsadila Mirka Nováková s vozem VAZ 2101 z roku 1974 a třetí místo získal Miloš Kašpar s vozem MG TD z roku 1952.

Zdroj: Antonín Hříbal

V kategorii nejstarších vozů vyrobených do roku 1945 kraloval Pavel Šmic s francouzským vozem Citroen Traction Avant z roku 1939, druhé místo získal s vozem Opel 1,2 z roku 1932 Josef Horník a třetí se umístil Miroslav Záruba s vozem Peugeot 201 z roku 1929.