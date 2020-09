„Zatím jsem všechna nařízení tolerovala,“ řekla maminka třináctiletého školáka z malé obce na Chebsku. „Sice si o tom myslím své, ale pravidla dodržujeme. A to i přesto, že já jsem migrenik s nízkým tlakem, a pokaždé když si dám hadr přes pusu, mám závratě a rozjede se u mě migréna. Ale toto je i na mě moc.“ Nyní je rozhodnutá dítě od pátku do školy neposílat a nechat ho doma. „Nezlehčuji současnou situaci, ale chci si zachovat zdravý rozum. Znám rodiče, jejichž děti už musely nosit celý den roušky, a říkají, že to jejich děti nenesou dobře. Syn prostě zůstane doma. Nikdo mě nedonutí. Jsem zvědavá, kolik rodičů bude mít ze školy telefonát, že dítě zkolabovalo,“ řekla.

„Kdo mi ty roušky zaplatí?“ rozčílila se Vendula Mrázová. „Denně bude potřebovat dítě přibližně osmnáct roušek. Mám dvě děti, takže denně téměř čtyřicet kusů. Staršímu synovi na internát musím zabalit sto roušek, tolik látkových opravdu nemám. Pokud budou používat jednorázové, jsem na třech tisících za měsíc. Vážně paráda,“ řekla.

„Covid mě unavuje a psychicky oslabuje. Jsem přesvědčená, že čeho je moc, toho je příliš,“ uvedla maminka Daniela z Chebu. „Nejsem člověk, který do všeho hází vidle, a nekopu kolem sebe. Nechci ale své astmatické dítě stresovat a hlavně podle mého názoru ohrožovat na zdraví rouškou,“ vysvětlila maminka.

„Toto nařízení podle mého nepřinese žádná pozitiva. Neumím si představit, jak to budou děti snášet. Dýchat a učit se celý den přes hadr pro ně bude utrpení a bojím se, že to některé odnesou i zdravotními obtížemi. Hlavně že odborníci doporučují čerstvý vzduch, a naše děti budou vdechovat to, co vydechnou. To raději přejdu na distanční studium. Zvládli jsme to na jaře, zvládneme to i tentokrát. Raději omezím sebe než své děti,“ sdělila. Problém by neměla v případě, že by školy dostaly pro děti ochranné štíty. „Ano, to by mi nevadilo a klidně bych dceru do školy posílala.“

Roušky ve všech prostorách škol stejně jako roušky obecně rozdělily veřejnost na dva tábory. Zatímco někteří nesouhlasí, druzí jsou přesvědčeni, že to jinak nejde. „Co člověk, to názor,“ řekla Alena z Mariánských Lázní. „Já proti tomu, aby moje děti měly celý den roušky, nic nemám. V zahraničí je to normální a děti nekolabují, tak proč by měly mít problém české děti? Je prostě taková situace, tak to budeme dodržovat. Doma bych si je po jaru dobrovolně nenechala.“