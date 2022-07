Hledaný muž je 170 cm vysoké střední postavy, má hnědé oči a krátké hnědé vlasy. Muž by podle policie měl mít viditelné problémy s chůzí. Na sobě by měl mít tmavě modré montérky, šedé triko, černou pracovní obuv se žlutou podrážkou. Při odchodu na sobě měl mít oranžovou reflexní vestu. Hledaný muž by neměl být nebezpečný. "Ve výkonu trestu odnětí svobody je za majetkovou trestnou činnost," vysvětluje mluvčí policie Jan Bílek